Amichevoli Napoli Luglio-Agosto 2021: orari, date, canali diretta TV e Streaming

Il 15 luglio il Napoli andrà in ritiro a Dimaro Folgarida nel Trentino. Partirà, quindi, la nuova era di Luciano Spalletti. Sono due le amichevoli che gli azzurri affronteranno per la preparazione estiva. La prima contro il Basso Anaunia che si giocherà domenica 18 luglio alle 17:30 e la seconda contro la Pro Vercelli il 24 luglio alla stessa ora. Spazio anche per un’amichevole di lusso quella contro il Bayern Monaco. Il match saranno visibili in pay per view su Sky.

Inizia ufficialmente una nuova avventura per Luciano Spalletti. Dopo circa due anni di stop, l’allenatore toscano torna alla ribalta su una grande panchina. L’ambiente di Napoli di certo non è facile da gestire. I partenopei vengono da una grande delusione in seguito alla mancata qualificazione in Champions League, sciupata all’ultima giornata. Questo e anche il silenzio stampa del club, hanno portato pessimismo e un clima davvero poco tranquillo.

Aurelio De Laurentiis, in una conferenza, ha già ammesso che non ci saranno dei veri e propri colpi da big. Il gruzzoletto ricavato dalla qualificazione in Europa League non è sufficiente e, al massimo, potrebbe esserci la vendita di qualche pedina importante. Intanto, però, Spalletti non pensa al mercato ma vorrebbe avere già i giocatori pronti per il ritiro. Qualche giorno di riposo sarà dato a quelli provenienti dalla nazionale come Di Lorenzo, Insigne e Meret.

Napoli, tutte le amichevoli estive. C’è anche il Bayern

Non mancano i test estivi per il Napoli a Dimaro. Si inizierà domenica 18 luglio alle 17:30 contro il Basso Anaunia, una squadra dei Dilettanti. Il match sarà giocato al Centro Sportivo di Dimaro e sarà importante per mettere minuti nelle gambe e per testare i nuovi schemi di gioco che Spalletti vorrà introdurre. Il livello si alzerà il 24 luglio nell’amichevole contro la Pro Vercelli, squadra di Lega Pro.

Quest’ultimo incontro si svolgerà sempre al Centro Sportivo della cittadina trentina. Gli ingressi alla struttura, però, saranno limitati in seguito alle misure per la pandemia. Le amichevoli potranno essere seguire anche in TV, quasi sicuramente su Sky. I match, come ogni anno, saranno in pay per view, ad un costo che si aggira attorno ai 10 euro.

Oltre ai test a Dimaro, ci sarà anche una vera e propria amichevole di lusso. Il 31 luglio, infatti, all’Audi Football Summit, gli azzurri giocheranno contro i pluricampioni del Bayern Monaco. L’amichevole si svolgerà all’Alianz Arena alle ore 16.30. Anche questo match sarà, con molta probabilità, in pay per view.

Napoli, il calendario delle amichevoli

Domenica 18 luglio – Napoli-Bassa Anaunia al Centro Sportivo di Dimaro alle ore 17.30

Sabato 24 luglio – Napoli-Pro Vercelli al Centro Sportivo di Dimaro alle ore 17.30.

Sabato 31 luglio – Napoli-Bayern Monaco all’Allianz Arena alle 16:30.

