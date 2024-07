Il Milan, dopo il ritiro che inizierà ai primi di luglio, avrà una serie di amichevoli internazionali contro le più squadre del continente.

Prima, però, inizierà la sua serie di amichevoli il 20 luglio contro il Rapid Vienna. Quindi si sposterà negli Stati Uniti per il Championship Tour 2024. In tale occasione affronterà, in successione, il Manchester City a New York il 27 luglio, il 31 luglio a Chicago il Real Madrid, il 6 agosto a Baltimora il Barcellona.

Di questi incontri, però, non sono ancora stati ufficializzati le dirette televisive, così come quelle streaming. Il nuovo allenatore Fonseca avrà già un lavoro importante da svolgere, provando a spingere la squadra più in là in campionato e nella Champions League.

