Amichevoli Milan Luglio-Agosto 2021: orari, date, canali diretta TV e Streaming

Inizia anche la stagione estiva di preparazione per il Milan. Inizia una nuova stagione per Stefano Pioli, uno dei pochi rimasti sul valzer di panchina in serie A. Calendario di amichevoli anche per i rossoneri che sabato 17 luglio sfideranno la Pro Sesto per poi proseguire contro il Nizza. Ad agosto test contro il Valencia ed il Panathinaikos.

Un’estate sicuramente ricca per il Milan che continua a muoversi sul mercato. Il campionato scorso è andato fin sopra le aspettative tanto che i rossoneri erano ad un passo anche dalla vittoria del titolo. Stefano Pioli, però, nonostante l’impresa sfiorata, è comunque soddisfatto dei suoi uomini. L’obbiettivo, come già detto in precedenza, della società era ritornare in Champions League ed è stato raggiunto abbondantemente.

Il Milan torna nell’Europa che conta dopo ben 7 anni dall’ultima volta. Il Milan si vuole potenziare anche se ha dovuto dire addio a diverse pedine importanti. Tra queste c’è sicuramente anche Gianluigi Donnarumma, che ha portato non poche polemiche, andato via a parametro zero e promesso sposo del PSG. Una perdita abbastanza importante per il neo campione d’Europa che con l’Italia ha disputato un Europeo eccezionale. A sostituirlo, però, ci sarà il nuovo acquisto Mike Maignan, portiere arrivato dal Lille.

Milan, calendario delle amichevoli stagionali

Anche per il Milan un calendario ricco di amichevoli prima dell’inizio della Serie A. Si inizia il 17 luglio contro il Pro Sesto, squadra di Lega Pro, che si giocherà a Milanello a porte chiuse. Sempre nel mese di luglio ci sarà il 31 anche l’amichevole contro il Nizza che si disputerà all’Allianz Riviera, in casa dei francesi. Agosto, invece, prevede per il Milan la partecipazione al Torneo Naranja.

Il 4 agosto, proprio in occasione del torneo, i rossoneri giocheranno contro il Valencia. Il Milan tornerà, poi, in Italia ed il 14 agosto toccherà ai greci del Panathinaikos affrontare i rossoneri. Quest’ultimo match si giocherà allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Gli orari sono ancora da definire mentre per la diretta tv, con ogni probabilità, i match dovrebbero essere visibili su Sky.

Amichevoli Milan

17 luglio Milan- Pro Sesto

31 luglio Nizza-Milan

4 agosto Valencia-Milan

14 agosto Milan-Panathinaikos

Migliori Bookmakers AAMS