Amichevoli Juventus Luglio-Agosto 2022: orari, date, canali diretta TV e Streaming

Juventus, il programma delle amichevoli estive: tournée in America prima della partitella in famiglia.

Procede spedita, sul fronte calciomercato, la costruzione della nuova Juventus 2022-23: la dirigenza del club piemontese è alle prese con diverse trattative, che per il momento sembrano riguardare principalmente il reparto difensivo.

Matthijs De ligt, infatti, è finito nel mirino del Chelsea e, una volta appresa la volontà di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2024, la società sta ora valutando con il club londinese la strada migliore per trovare un accordo.

In attesa di capire quale squadra gli consegnerà il mercato, Max Allegri conosce già il programma delle amichevoli estive. La squadra si radunerà a Vinovo tra un paio di settimane, il 4 luglio, per iniziare la preparazione estiva. Sarà una preparazione “accelerata”, dacché il campionato inizierà con una settimana di anticipo, già il 14 agosto, per via della lunga sosta, tra novembre e dicembre, imposta dal Mondiale in Qatar.

Dopo alcuni giorni di ritiro, la squadra partirà già per gli Stati Uniti, dove la attende una serie di amichevoli di lusso nell’ambito della Soccer Champions Group. La squadra di Allegri dovrà affrontare top team europei come Barcellona e Real Madrid, campione d’Europa in carica, oltre ai messicani del Deportivo Guadalajara. Sfide che permetteranno a Vlahovic e compagni di testare la propria forma fisica, oltre alla propria chimica di gruppo e allo stato d’assimilazione degli schemi.

Al ritorno in Italia, vi sarà la classica partitella in famiglia contro la Primavera o l’Under 23 (Juventus B). Da confermare, invece, un’amichevole contro l’Atletico Madrid, di cui si vociferava qualche mese fa, ma che non trova riscontri sui canali ufficiali della società.

Juventus, programma amichevoli estive 2022-23