Amichevoli Inter Luglio-Agosto 2021: orari, date, canali diretta TV e Streaming

L’Inter di Simone Inzaghi è già al lavoro in vista della stagione 2021-2022. I nerazzurri, in ritiro da giovedì, come consuetudine, disputeranno varie amichevoli tra luglio e agosto. Andiamo a scoprire contro chi.

In attesa di sapere chi tra Italia e Inghilterra solleverà questa sera il titolo di campione d’Europa nel cielo di Wembley, sono cominciati i ritiri estivi precampionato di molte squadre della nostra Serie A. Tra quelle che si sono già radunate per iniziare a lavorare in vista della stagione 2021-2022 che scatterà il prossimo 22 agosto, anche l’Inter del neo allenatore Simone Inzaghi che, arrivato ad Appiano Gentile dopo sei anni alla guida della Lazio, avrà l’arduo compito di non far rimpiangere Antonio Conte capace, in due anni, di raggiungere una finale di Europa League e vincere uno scudetto dopo nove anni di dominio Juve.

Senza vari giocatori, che andranno in vacanza dopo esser stati impegnati tra Europeo e Copa America e senza Achraf Hakimi, accasatosi al Paris Saint Germain nei giorni scorsi, il tecnico piacentino ha dato il via alla sua nuova avventura sulla panchina interista radunando la squadra, nella giornata di giovedì, al Suning Training Center, sede della prima parte del ritiro estivo precampionato. I nerazzurri resteranno infatti nel proprio centro d’allenamento fino al 22 luglio, prima di trasferirsi negli Stati Uniti, precisamente in Florida, dove saranno impegnati nella Florida Cup.

Calendario amichevoli Inter: orari, date, canali tv e streaming.

Amichevoli Inter: queste le avversarie estive dei nerazzurri

Come detto, la prima parte del ritiro precampionato si svolgerà ad Appiano Gentile dove i nerazzurri resteranno fino al 22 luglio, data del trasferimento in Florida. Durante questo periodo, il gruppo di Simone Inzaghi disputerà una sola amichevole, quella contro il Lugano prevista per sabato 17 luglio alle 20:30.

Una volta giunti negli Stati Uniti, i meneghini saranno quindi impegnati domenica 25 luglio contro l’Arsenal di Mikel Arteta e, successivamente, mercoledì 28 contro una tra Everton e Millionarios. Domenica 8 agosto, a Tel Aviv, sarà invece l’Atletico Madrid l’avversario di Lukaku e compagni che chiuderanno il quadro delle amichevoli sfidando, sabato 14 agosto, la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu. Il match contro gli ucraini si disputerà molto probabilmente al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Amichevoli Inter: orari, date e dove vederle in tv e streaming

Sebbene il calendario delle amichevoli estive dell’Inter sia ormai noto, ciò che ancora non si sa è dove verranno trasmesse le partite che vedranno impegnati i nerazzurri. Esclusa infatti Inter-Lugano, che verrà trasmessa sabato 17 luglio alle 20:30, in diretta tv su Inter Tv e in streaming sul canale You Tube della squadra, per gli altri match non si sa ancora nulla. Pertanto, in attesa di saperne di più, vi elenchiamo le partite e le date in cui verranno disputate.

Sabato 17 luglio ore 20:30: Inter – Lugano (Inter Tv, Canale You Tube Inter)

Inter – Lugano Notte tra domenica 25 luglio e lunedì 26 luglio ore 00:00 : Inter Arsenal

: Inter Arsenal Mercoledì 28 luglio: Inter – Everton/Millionarios

Inter – Everton/Millionarios Domenica 8 agosto : Inter – Atletico Madrid

: Inter – Atletico Madrid Sabato 14 agosto: Inter – Dinamo Kiev

Migliori Bookmakers AAMS