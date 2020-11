Amazon Prime Video Channels: cos’è, come funziona, prezzi pacchetti e costi abbonamento

Mercoledì è stato lanciato in Italia da Amazon un nuovo servizio per attrarre sempre più clienti. Si tratta di Amazon Prime Video Channels, un canale interamente dedicato agli streaming e all’on demand. Il servizio è offerto senza obbligo di sottoscrivere contratti a lungo termine e con la possibilità di disdirlo in ogni momento.

Cos’è Amazon Prime Video Channels

Il servizio in esclusiva con cui è possibile vedere una vasta scelta di canali di tutti i tipi: dal cinema, alle serie tv, allo sport. Per ora la lista di canali a cui si può accedere non è molto vasta, ma con il tempo si allargherà sempre più.

Si possono tra gli altri vedere canali come Juventus tv (per chi è appassionato del mondo bianconero), ShortsTv (per chi ama vedere film brevi), Midnight Factory (per chi si appassiona solo all’horror), Starzplay (per chi non può vivere senza una serie televisiva), Qello (per coloro che amano la musica pop) e tanti altri ancora.

Immagine tratta da Wikipedia

Come funziona Amazon Prime Video Channels

Attraverso un abbonamento, ciascun cliente ha la possibilità di accedere in esclusiva a questi canali speciali. È offerta una vasta selezione di intrattenimento, cinema, sport, serie televisive e altro.

Una funzione che si aggiunge a quella già presente di Prime Video, offerto per chi già possiede l’abbonamento Prime.

Prezzi dei pacchetti e costo dell’abbonamento

I prezzi sono suddivisi in base al tipo di canale al quale un utente vuole sottoscriversi. Se sei una persona interessata allo sport, in particolare sei tifoso della Juventus, allora l’opzione giusta per te è quella di sottoscrivere un abbonamento a Juventus tv al costo di soli 3,99 euro al mese.

Ma prima di ciò, per chi è neofita, occorre acquistare un abbonamento a Prime, disponibile a 36 euro circa all’anno, il quale ti dà diritto a vedere alcuni film e serie tv sulla sezione Video.

I canali, invece, sono un ulteriore passo in avanti, una selezione delle migliori serie tv dedicate ad un tempa specifico e riunite in un unico spazio. Quindi sono un’offerta aggiuntiva rispetto a quella tradizionale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS