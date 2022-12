Amazon: app per lo sport in diretta

Amazon continua a lavorare per la propria sezione sport. Starebbe progettando un app indipendente e che riguarderò solo sport.

Il colosso di Amazon si sta espandendo sempre di più all’interno del mondo dello sport. Basti pensare ai tanti contenuti che dispone sul calcio come documentari delle varie squadre, All or Nothing: Juventus o Manchester City per esempio, che hanno avuto un grande successo. Inoltre, in Italia la piattaforma detiene anche i diritti della Champions League con 16 partite in esclusiva.

Ad essere ancora aperto è il bando per il futuro triennio della competizione europea e Amazon, oltre ad essere tra le papabili detentrici, non intende di certo fermarsi. Infatti, la società fondata da Jeff Bezos sta già lavorando per far sì che lo sport diventi ancora più fruibile attraverso la propria piattaforma. Ad ammettere l’indiscrezione è stato il quotidiano The Information.

Amazon starebbe pensando ad un app, sicuramente a pagamento, dedicata solo ed esclusivamente allo sport. Quest’applicazione, infatti, permetterebbe una vera e propria autonomia per quanto riguarda i contenuti sportivi di cui l’azienda possiede i diritti. Resta ancora tutto da scoprire sul costo dell’abbonamento, trattandosi di una sola ipotesi. Lo sport, dunque, sta diventando sempre più dominio delle piattaforme streaming.