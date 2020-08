Altri positivi al Coronavirus in Serie A: casi a Torino e Sassuolo

Ancora brutte notizie giungono dalla Serie A: stando a quanto circolato nelle ultime ore, due giocatori del Torino e Jeremy Boga del Sassuolo sarebbero risultati positivi al Coronavirus. Le società hanno già preso i dovuti provvedimenti.

L’incubo Coronavirus incombe ancora sul nostro paese e sulla Serie A. Dopo le positività annunciate di Mirante della Roma, Despodov, Cerri, Ceppitelli e Bradaric del Cagliari e Petagna del Napoli, ecco che spuntano nuovi casi di positività al Covid-19 nel nostro campionato. I diretti interessati stavolta sarebbero due calciatori del Torino e Jeremy Boga del Sassuolo.

Casi di Coronavirus in casa Torino e Sassuolo.

Per quanto riguarda i granata, il club di Urbano Cairo, nel comunicare che i nomi dei contagiati non saranno rivelati ai media, ha fatto sapere di aver già adottato le misure contenitive previste dai protocolli sanitari. I due giocatori interessati sono asintomatici, fa sapere la società, e si trovano in isolamento come previsto dalle disposizioni vigenti. Oltre ai due positivi, il Torino ha annunciato anche che tutte le persone entrate in contatto coi due misteriosi giocatori saranno sottoposte ad accertamenti medici che chiariranno il quadro della situazione.

Discorso analogo per quanto riguarda il Sassuolo che, a differenza dei piemontesi, ha invece rivelato l’identità del proprio tesserato risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di Jeremy Boga, esterno franco-ivoriano, che tanto bene ha fatto nella stagione appena conclusa. Il talentuoso classe ’97, che è conteso sul mercato da tante squadre, non presenta sintomi, comunica il club, e pertanto si trova in isolamento domiciliare come previsto dai protocolli sanitari Un caso di positività anche nel Brescia, in Serie B.

