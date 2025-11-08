News Calcio

Allegri pronto a riabbracciare Ardon Jashari: il talento svizzero verso il rientro contro il Parma

Di x0xShinobix0x 1 minuto di lettura
📺 Serie A 2025-26 in esclusiva su DAZN: scopri le offerte
Allegri pronto a riabbracciare Ardon Jashari: il talento svizzero verso il rientro contro il Parma

Buone notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri, che potrebbe finalmente contare di nuovo su Ardon Jashari. Il giovane centrocampista svizzero è ormai vicino al rientro dopo il lungo stop causato dalla frattura del perone subita a inizio stagione, un infortunio che aveva interrotto sul nascere la sua avventura in rossonero.

Arrivato in estate con grandi aspettative, Jashari non ha ancora avuto modo di mostrare appieno le sue qualità, ma la situazione sta per cambiare. Dopo oltre una settimana di allenamenti completi con il gruppo, il giocatore è tornato tra i convocati nella sfida contro la Roma, un segnale chiaro del suo imminente ritorno in campo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri starebbe valutando di concedergli i primi minuti già nella trasferta di venerdì contro il Parma, al Tardini. L’idea è quella di inserirlo gradualmente nella rotazione di centrocampo, dove troverà compagni di altissimo livello come Luka Modric, Samuele Ricci e Fofana.

Jashari è conosciuto per la sua ampia visione di gioco, la capacità di verticalizzare rapidamente e l’intensità con cui interpreta la fase difensiva. Caratteristiche che possono tornare molto utili a un Milan che, dopo un avvio di stagione complicato, ha bisogno di qualità e ritmo nella zona nevralgica del campo.

Il prossimo stop per le nazionali rappresenterà inoltre un’occasione preziosa per permettere al centrocampista di recuperare completamente la condizione e ritrovare la brillantezza fisica, in vista di un calendario invernale particolarmente fitto tra Serie A e coppe.

Il ritorno di Jashari offre ad Allegri una soluzione in più e riaccende l’entusiasmo dei tifosi rossoneri, che attendono di vedere finalmente all’opera uno dei talenti più promettenti del calcio svizzero nel cuore del centrocampo del Milan.

I migliori bookmaker

OffertaScommesse e Casinò
BONUS FINO A 1.000€
Vai al sitoRecensione

Puoi giocare solo se maggiorenne. Il gioco può causare dipendenza patologica.

OffertaNon perderti il Bonus di Benvenuto
500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto
Vai al sitoRecensione

Il gioco d’azzardo è riservato esclusivamente agli adulti e può causare una dipendenza patologica

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.
+18 AMD AMD SSL