Allegri pronto a riabbracciare Ardon Jashari: il talento svizzero verso il rientro contro il Parma

Buone notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri, che potrebbe finalmente contare di nuovo su Ardon Jashari. Il giovane centrocampista svizzero è ormai vicino al rientro dopo il lungo stop causato dalla frattura del perone subita a inizio stagione, un infortunio che aveva interrotto sul nascere la sua avventura in rossonero.

Arrivato in estate con grandi aspettative, Jashari non ha ancora avuto modo di mostrare appieno le sue qualità, ma la situazione sta per cambiare. Dopo oltre una settimana di allenamenti completi con il gruppo, il giocatore è tornato tra i convocati nella sfida contro la Roma, un segnale chiaro del suo imminente ritorno in campo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri starebbe valutando di concedergli i primi minuti già nella trasferta di venerdì contro il Parma, al Tardini. L’idea è quella di inserirlo gradualmente nella rotazione di centrocampo, dove troverà compagni di altissimo livello come Luka Modric, Samuele Ricci e Fofana.

Jashari è conosciuto per la sua ampia visione di gioco, la capacità di verticalizzare rapidamente e l’intensità con cui interpreta la fase difensiva. Caratteristiche che possono tornare molto utili a un Milan che, dopo un avvio di stagione complicato, ha bisogno di qualità e ritmo nella zona nevralgica del campo.

Il prossimo stop per le nazionali rappresenterà inoltre un’occasione preziosa per permettere al centrocampista di recuperare completamente la condizione e ritrovare la brillantezza fisica, in vista di un calendario invernale particolarmente fitto tra Serie A e coppe.

Il ritorno di Jashari offre ad Allegri una soluzione in più e riaccende l’entusiasmo dei tifosi rossoneri, che attendono di vedere finalmente all’opera uno dei talenti più promettenti del calcio svizzero nel cuore del centrocampo del Milan.

