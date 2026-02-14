Allegri esalta Modric: “Carattere e umiltà, dobbiamo imparare da lui”

Allegri - Stadiosport.it

Il Milan soffre, rischia, ma porta a casa tre punti pesantissimi contro il Pisa. A decidere la sfida dell’Arena Garibaldi è ancora una volta Luka Modric, simbolo di esperienza e leadership, celebrato a fine gara da Massimiliano Allegri: “Dovremmo tutti imparare dal suo carattere e dalla sua incredibile umiltà”.

Milan vittorioso ma ancora discontinuo contro le piccole

La partita ha ricordato pericolosamente quella dell’andata, quando i rossoneri furono fermati sul 2-2 in pieno recupero. Anche stavolta il copione è stato complicato. Il vantaggio di Ruben Loftus-Cheek aveva indirizzato il match, ma l’errore dal dischetto di Niclas Fullkrug e il pareggio di Felipe Loyola hanno riacceso le paure.

Il Pisa si è confermato squadra scomoda, capace di attendere e colpire in contropiede. “Non è stato facile, ci hanno punito su una nostra disattenzione”, ha ammesso Allegri a DAZN. “Prendiamo i tre punti, ma dobbiamo migliorare”.

Modric decisivo a 40 anni: record e leadership

Nel momento più delicato è salito in cattedra Modric. Inserimento perfetto, freddezza sotto porta e gol del definitivo 2-1, nonostante l’inferiorità numerica causata dall’espulsione evitabile di Adrien Rabiot per proteste.

Il croato è stato nominato Man of the Match ed è diventato il terzo marcatore più anziano nella storia della Serie A, a 40 anni e 157 giorni. Un dato straordinario che però, secondo Allegri, non racconta tutto.

“Al di là della tecnica meravigliosa, voleva questa vittoria più di tutti. È un esempio per i giovani, devono sfruttare ogni giorno al suo fianco”.

23 partite senza sconfitte ma Allegri chiede di più

Con questo successo il Milan allunga a 23 gare consecutive senza sconfitte in Serie A, la miglior striscia attuale nei top cinque campionati europei. Numeri importanti, che tengono i rossoneri in scia all’Inter capolista.

Eppure Allegri non si accontenta. “Abbiamo qualità tecnica, ma a volte diventiamo lenti mentalmente. È lì che dobbiamo crescere. La stagione può cambiare in una settimana. Abbiamo giocato sei trasferte nelle ultime nove gare, non era scontato vincere qui”.

Scelte tattiche, rosso a Rabiot e Derby a rischio

Dopo il pareggio del Pisa, Allegri ha aumentato il peso offensivo inserendo Christian Pulisic e Rafael Leao accanto a Fullkrug. Trovato il vantaggio, ha ristabilito equilibrio con l’ingresso di Koni De Winter.

“Un rigore può essere sbagliato, succede. Pulisic e Leao sono entrati con l’atteggiamento giusto. Avere tre attaccanti così è una grande risorsa”.

Nota dolente l’espulsione di Rabiot, che oltre a saltare la sfida contro il Como, mancherà anche nel Derby della Madonnina contro l’Inter.

Sulla sfida tra Inter e Juventus, Allegri resta concentrato: “La cosa importante è che siamo a 53 punti. Siamo una vittoria più vicini al nostro obiettivo”.