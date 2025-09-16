Allegri dopo Milan-Bologna: Vogliamo la Champions a tutti i costi

Allegri - Techsporty.com

Il Milan di Massimiliano Allegri ha conquistato tre punti fondamentali a San Siro battendo il Bologna grazie a un gol del veterano Luka Modric, sempre decisivo anche a 40 anni.

Intervistato nel post partita, Allegri ha ribadito con forza l’obiettivo stagionale:

“Vogliamo raggiungere la Champions League a tutti i costi, ma sappiamo che non sarà facile. Devo ammettere che quello che mi piace di più di questa squadra è il senso di sacrificio che vedo tra i giocatori”.

Il tecnico ha poi sottolineato l’atteggiamento del gruppo, considerato il vero segreto per superare le difficoltà:

“La squadra lavora con grande intensità e lo spirito di sacrificio è la chiave. Ogni partita e ogni allenamento sono un’occasione per dimostrare quanto teniamo a questa maglia e al nostro obiettivo”.

Spazio poi agli elogi per il match winner, Luka Modric, arrivato in estate a parametro zero dal Real Madrid:

“Luka è un campione assoluto, la sua esperienza per noi è fondamentale. Non si risparmia mai, è un esempio per i compagni sia per la sua classe che per la disponibilità a sacrificarsi per la squadra. Il gol che ha segnato è la giusta ricompensa per tutto il lavoro che sta facendo”.

Nonostante i suoi 40 anni compiuti pochi giorni fa, Modric ha disputato 90 minuti di altissimo livello ed è stato premiato come miglior giocatore in campo. L’assenza delle coppe europee per il Milan potrebbe persino agevolare la sua gestione, concedendogli tempi di recupero più lunghi tra una partita e l’altra.