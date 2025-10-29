Allegri dopo Atalanta-Milan 1-1: “Serve più fiducia in attacco, Leao e Gimenez fuori per precauzione”

Milan-Bologna 1-0 - Stadiosport.it

Il Milan di Massimiliano Allegri non riesce a tornare alla vittoria e si ferma sull’1-1 contro l’Atalanta al New Balance Arena di Bergamo. Un risultato che allontana ulteriormente i rossoneri dalla vetta, dopo il pari della scorsa settimana contro il Pisa. Alla rete iniziale di Samuele Ricci, deviata da un difensore, ha risposto nel secondo tempo una splendida giocata di Ademola Lookman, che ha fissato il risultato finale.

Nel post-partita, Allegri ha analizzato la prestazione ai microfoni di DAZN Italia, mostrando un mix di soddisfazione e autocritica:

“Abbiamo qualche assenza, ma la squadra sta reagendo bene. Nel primo tempo abbiamo dovuto difenderci dopo il gol, anche perché commettevamo troppi errori tecnici. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, creando occasioni ma sbagliando spesso l’ultima scelta. È lì che dobbiamo migliorare: serve più fiducia in quello che facciamo.”

Il tecnico toscano ha poi evidenziato come l’Atalanta non potesse mantenere la pressione alta per tutta la gara:

“Sapevamo che non avrebbero potuto reggere quel ritmo per novanta minuti. Dovevamo approfittarne quando sono calati, ma in quei momenti ci è mancata precisione sotto porta. Anche il gol subito era evitabile, ma i ragazzi devono essere orgogliosi della prestazione.”

Le sostituzioni di Leao e Gimenez

Le decisioni di Allegri di togliere Rafael Leao e Santiago Gimenez hanno destato qualche preoccupazione tra i tifosi. Il tecnico ha chiarito le ragioni delle sostituzioni:

“Leao ha avuto un piccolo problema all’anca, già nel finale del primo tempo faceva fatica a sprintare, quindi ho preferito non rischiarlo. Gimenez invece ha preso una botta alla caviglia, niente di grave. Entrambi dovrebbero recuperare in pochi giorni.”

Allegri ha poi confermato che la squadra spera di riavere Pervis Estupinan già per la prossima gara contro la Roma e di ritrovare l’intero gruppo dopo la pausa per le nazionali:

“Speriamo di recuperare Estupinan e, dopo la sosta, di avere tutti a disposizione. Fino ad allora dovremo stringere i denti.”

Analisi offensiva: “Serve più concretezza”

Il tecnico ha sottolineato ancora una volta la mancanza di incisività nei momenti chiave, pur lodando l’impatto dei cambi:

“Nkunku ha fatto molto bene da centravanti, Loftus-Cheek ha avuto venti minuti straordinari, ma dobbiamo concretizzare di più quando la partita gira a nostro favore. Abbiamo avuto diverse situazioni favorevoli nella ripresa e concesso solo una vera occasione, quella di Zappacosta, su un nostro errore in uscita.”

Infine, Allegri ha speso parole di incoraggiamento per Gimenez, ancora a secco in Serie A:

“Ha lavorato tanto per la squadra, deve solo rilassarsi. I gol arriveranno, ne sono sicuro.”

Il Milan, pur tra alti e bassi, mostra segnali di crescita ma fatica a trasformare il dominio territoriale in risultati. Con la Roma all’orizzonte, Allegri sa che servirà una prova più cinica per restare agganciati al treno di testa.

