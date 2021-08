Non solo Spirulina. Esistono altri tipi di alghe capaci di risolvere disturbi lievi e mantenere l’equilibrio psicofisico. Scopriamo l’alga Clorella o Chlorella!

Le alghe commestibili hanno creato una nuova frontiera nutrizionale sia allo stato naturale che sia sotto forma di formule integrative.

Per esempio, l’alga Spirulina ha conquistato un’ampia fetta di sostenitori grazie alla sua capacità di donare energia e sostenere le esigenze di chi è a dieta, chi soffre di colesterolo e i diabetici.

Negli ultimi anni l’attenzione si è spostata anche su altri tipi di alghe, prima tra tutte l’alga Clorella per via delle sue proprietà eccezionali.

Cos’è l’alga Clorella?

Per capire le proprietà dell’alga Clorella, a cosa serve e quando prenderla è necessario fare un passo indietro e approfondire la natura di quest’alga.

La prima cosa da sapere è che esistono molte specie di Clorella, ma quella più utilizzata resta l’alga Clorella Vulgaris.

È un’alga verde unicellulare che cresce nelle acque dell’Africa equatoriale e nasconde un notevole profilo nutrizionale: proteine, fibre, carboidrati, vitamine, minerali, clorellina, sostanze antiossidanti e acidi grassi essenziali.

Il suo fitocomplesso è responsabile delle proprietà depurative, antinfiammatorie e disintossicanti dei metalli pesanti che hanno reso quest’alga molto popolare.

Il boom di integratori di alga Clorella è determinato dall’impossibilità di sfruttare i benefici di quest’alga allo stato naturale: l’unico modo per farlo è rompere la parete cellulare (decisamente dura).

Alga Clorella: Proprietà e benefici

Gli integratori a base di alga Clorella si rivelano dei veri toccasana per l’organismo: prevengono alcuni disturbi e migliorano il benessere. Ma a cosa serve la Clorella? Quali benefici aspettarsi?

Antiossidante – Il mix di clorofilla, vitamina E, carotene, luteina e altre sostanze antiossidanti ostacolano il danno ossidativo e rallentano l’invecchiamento cellulare.

– Il mix di clorofilla, vitamina E, carotene, luteina e altre sostanze antiossidanti ostacolano il danno ossidativo e rallentano l’invecchiamento cellulare. Energetico – Il fitocomplesso e in particolare la presenza di vitamine del gruppo B, magnesio e selenio sostiene l’organismo, donandogli energia e vitalità.

– Il fitocomplesso e in particolare la presenza di vitamine del gruppo B, magnesio e selenio sostiene l’organismo, donandogli energia e vitalità. Pro assorbimento ferro – Il ferro non eme (meglio se associato alla vitamina C) favorisce l’assimilazione del ferro e scongiura la comparsa dell’anemia.

– Il ferro non eme (meglio se associato alla vitamina C) favorisce l’assimilazione del ferro e scongiura la comparsa dell’anemia. Epatoprotettore – Il fatto che le sostanze della Clorella riescano a legarsi a metalli pesanti e sostanze chimiche consente di espellere tali composti e promuovere la salute del fegato.

– Il fatto che le sostanze della riescano a legarsi a metalli pesanti e sostanze chimiche consente di espellere tali composti e promuovere la salute del fegato. Immunostimolante – Non solo vitamine e minerali. Anche la clorofilla si rivela capace di aumentare le difese immunitarie contro virus, batteri e agenti patogeni. Non a caso la clorellina è un antibiotico naturale.

– Non solo vitamine e minerali. Anche la clorofilla si rivela capace di aumentare le difese immunitarie contro virus, batteri e agenti patogeni. Non a caso la clorellina è un antibiotico naturale. Protettore della vista – La quantità di luteina contenuta è sufficiente a garantire un’azione antiossidante e quindi a ostacolare il decadimento maculare e la cataratta.

– La quantità di luteina contenuta è sufficiente a garantire un’azione antiossidante e quindi a ostacolare il decadimento maculare e la cataratta. Anticolesterolemico – Gli acidi grassi Omega 3 e il polisaccaride 1,3-betaglucano riducono la quota di colesterolo “cattivo” e scongiurano l’insorgenza di malattie cardiovascolari.

– Gli acidi grassi Omega 3 e il polisaccaride 1,3-betaglucano riducono la quota di colesterolo “cattivo” e scongiurano l’insorgenza di malattie cardiovascolari. Antipertensivo – L’azione anticolesterolemica si traduce in un abbassamento della pressione sanguigna arteriosa.

– L’azione anticolesterolemica si traduce in un abbassamento della pressione sanguigna arteriosa. Ipoglicemizzante – Il contenuto di magnesio sembra sufficiente a far scendere i livelli di zucchero nel sangue e a favorire la reazione all’insulina.

– Il contenuto di magnesio sembra sufficiente a far scendere i livelli di zucchero nel sangue e a favorire la reazione all’insulina. Protettore dei muscoli – Il profilo proteico di questa microalga sostiene le esigenze della massa magra e aiuta a ricostruirla in caso di danni.

– Il profilo proteico di questa microalga sostiene le esigenze della massa magra e aiuta a ricostruirla in caso di danni. Digestivo – L’ alga Chlorella contiene una quantità di fibre sufficiente a migliorare la motilità intestinale e il processo digestivo; il che permette di dire addio a irregolarità intestinale, meteorismo e gonfiore.

– L’ contiene una quantità di fibre sufficiente a migliorare la motilità intestinale e il processo digestivo; il che permette di dire addio a irregolarità intestinale, meteorismo e gonfiore. Alcalinizzante – La clorofilla sviluppa un’azione alcalinizzante in grado di osteggiare il processo di acidosi e allontanare le problematiche correlate.

– La clorofilla sviluppa un’azione alcalinizzante in grado di osteggiare il processo di acidosi e allontanare le problematiche correlate. Contro la fibromialgia – Alcune ricerche hanno sottolineato la possibilità di usare la Clorella nella fibromialgia in modo da ridurre il dolore legato a questa malattia cronica.

Tipi di integratori di alga Clorella

L’unico modo per beneficiare degli effetti dell’alga Clorella è assumere uno degli integratori in commercio. Quali sono le differenze?

Polvere – L’ alga Clorella in polvere viene ricavata dalla centrifugazione e dalla polverizzazione dell’alga. La polvere preserva il gusto intenso dell’alga e deve essere mescolata a un liquido.

– L’ viene ricavata dalla centrifugazione e dalla polverizzazione dell’alga. La polvere preserva il gusto intenso dell’alga e deve essere mescolata a un liquido. Capsule o compresse – Le capsule e le compresse di Clorella racchiudono la polvere all’interno di un involucro. Per questo non hanno sapore e devono essere deglutite con acqua.

– Le capsule e le di racchiudono la polvere all’interno di un involucro. Per questo non hanno sapore e devono essere deglutite con acqua. Tavolette – Le tavolette sono a metà strada tra le compresse e la polvere, ma devono essere deglutiti con acqua.

– Le tavolette sono a metà strada tra le compresse e la polvere, ma devono essere deglutiti con acqua. Gocce – L’integratore in gocce deve essere diluito in poca acqua, ma non comporta lo stesso sapore intenso e terroso della polvere.

Alga Clorella: Quando assumerla e posologia

Le proprietà dell’alga Clorella ci lasciano intuire il raggio d’azione degli integratori a base di questa alga, ma ogni formula andrebbe assunta secondo modalità e quantità diversi.

Per esempio, la polvere dovrebbe essere mescolata a un frullato o un succo di frutta per discioglierla e smorzare il sapore intenso.

Per quanto riguarda le capsule e le compresse, invece, bisognerebbe deglutirle con un bicchiere di acqua (meglio se durante un pasto per evitare acidità di stomaco).

In ogni caso chi vorrebbe assumere gli integratori di Clorella per migliorare l’assorbimento del ferro dovrebbe associare l’alga a un alimento ricco di vitamina C (es. pomodori, limone, arancia, kiwi e altri).

Come si usa la Clorella? Va usata secondo le indicazioni riportate sui vari prodotti in commercio: uno o due cucchiaini di polvere al giorno disciolti in un liquido; da 2 a 3 capsule al giorno prima dei pasti con un bicchiere di acqua; da 2 a 4 tavolette al giorno prima dei pasti con un po’ di acqua; da 40 a 60 gocce al giorno da diluire in acqua e distribuire in diversi momenti della giornata.

Alga Clorella VS alga Spirulina

A cosa serve la Spirulina e la Clorella? Qual è la differenza tra Clorella e Spirulina? Entrambe riservano proprietà energizzanti, antiossidanti e immunostimolanti, ma presentano alcune differenze.

La Chlorella è un’alga che cresce nelle acque dell’Africa equatoriale e presenta una struttura unicellulare, un colore verde deciso, una dose proteica di 58-61 g e un contenuto di ferro di 76-120 mg.

La Spirulina è un’alga tipica delle acque tropicali caratterizzata da una forma a spirale, un colore verde-blu, un contenuto di proteine di 60-66 g e una quantità di ferro pari a 53-66 mg.

Alga Clorella: Controindicazioni ed effetti collaterali

L’assunzione di Clorella è abbastanza sicuro, specie se non si superano le dosi raccomandate. Tuttavia può destare qualche effetto collaterale nei primi giorni: senso di vomito, nausea, meteorismo e reazioni.

Gli esperti sconsigliano l’uso di Clorella in caso di gravidanza, bambini al di sotto dei 12 anni ed eccesso di ferro.

Il rapporto di causa-effetto di Clorella e tiroide, invece, è un falso mito, visto che non ci sono prove che l’alga interferisca con l’attività tiroidea o il raggio d’azione della levotiroxina.

Come scegliere un integratore di Clorella

Non tutti gli integratori di Clorella sono uguali e valutare alcune caratteristiche in base alle proprie esigenze è l’unico modo per trovare la formula giusta.

Forma di commercializzazione – La scelta tra polvere, capsule o compresse, tavolette o liquido dipende dalle abitudini personali.

– La scelta tra polvere, capsule o compresse, tavolette o liquido dipende dalle abitudini personali. Sapore – Il sapore cambia a seconda della formula: intenso, amaro e terroso nel caso della polvere di Clorella e neutro nel caso delle capsule o delle compresse.

– Il sapore cambia a seconda della formula: intenso, amaro e terroso nel caso della polvere di Clorella e neutro nel caso delle capsule o delle compresse. Produzione – Il luogo di produzione è importante per essere sicuri di acquistare un prodotto privo di sostanze pericolose. Sì agli integratori prodotti in Europa e quindi rispondenti agli standard qualitativi.

– Il luogo di produzione è importante per essere sicuri di acquistare un prodotto privo di sostanze pericolose. Sì agli integratori prodotti in Europa e quindi rispondenti agli standard qualitativi. BIO – Le certificazioni ICEA e Soil Association indicano la lavorazione di alghe organiche (cioè non cresciute sotto stimoli sintetici).

– Le certificazioni ICEA e Soil Association indicano la lavorazione di alghe organiche (cioè non cresciute sotto stimoli sintetici). Allergeni – I prodotti a base di Clorella sono privi di allergeni, ma la produzione in strutture deputate ad altre lavorazioni potrebbe riservarne qualche traccia. Per questo occorre leggere l’etichetta.

– I prodotti a base di sono privi di allergeni, ma la produzione in strutture deputate ad altre lavorazioni potrebbe riservarne qualche traccia. Per questo occorre leggere l’etichetta. Prezzo – Ogni integratore di Clorella presenta un prezzo variabile in base alla formulazione e alla marca. Per avere un’apia scelta e non ripiegare su prodotti di dubbia provenienza si può considerare l’acquisto online.

