Calciomercato Inter: idea Aguero a parametro zero nel 2021

L’Inter ha investito molto in questa finestra di mercato estiva. Nonostante il Covid-19 il club guidato da Zhang è riuscita lo stesso ad assicurarsi Hakimi per 40 milioni dal Borussia Dortmund, oltre a Vidal dal Barcellona proprio nella fase finale del mercato.

Ecco che nell’idea della dirigenza nerazzurra ci sarebbe quella di effettuare un colpo a basso prezzo, ma di sicuro valore. A distanza di una settimana dalla chiusura della finestra di mercato estiva, ecco che ora ci sarebbero nuove opportunità. Queste nascerebbero dalla scadenza del contratto di giocatori importanti che militano nei maggiori campionati europei.

Un nome su tutti fa già brillare gli occhi del popolo nerazzurro. Si tratta di Sergio Aguero, attuale attaccante del Manchester City di Guardiola. Soprannominato El Kun per la sua somiglianza con un protagonista di un cartone animato giapponese, è un calciatore completo.

Il suo senso del gol, unito a fantasia e agilità, lo rendono uno dei migliori calciatori attualmente in circolazione. Il fatto che abbia spostato il suo ruolo, da attaccante esterno a punta centrale, gli ha permesso di diventare imprevedibile.

Inoltre ha una percentuale di realizzazione dei tiri dal dischetto veramente elevata. Su 59 calciati ne ha messo a segno ben 46. I suoi cambi di direzione, favoriti da un baricentro basso e da una elevata potenza nelle gambe, lo rendono temibile per qualunque difesa avversaria.

Marotta avrebbe già pensato all’offerta da destinare al calciatore argentino. Un contratto di due anni, con opzione per il terzo, a 7-8 milioni di euro.

Tutto questo, ovviamente sei il City volesse preparare un assolto a Leo Messi per la prossima stagione, vista la fine del contratto della Pulce con il Barcellona nel 2021. In questo modo, per poter garantire lo stipendio a Lionel, ci dovrebbero essere dei sacrifici.

