Addio Manchester United, Cristiano Ronaldo alla Roma con Mourinho?

Cristiano Ronaldo può tornare in Serie A: lo afferma il “Times” che fa il punto sulla tensione che intercorre tra il campione portoghese e il Manchester United. La squadra allenata da Solskjaer si trova attualmente al quarto posto in classifica, ma la qualificazione alla prossima Champions League rimane in bilico.

Quando Ronaldo è tornato a Manchester in estate si aspettava di poter concludere la carriera in maglia “Red devils”, ma il valore della squadra non si è dimostrata in linea con la sua ambizione di continuare a collezionare trofei.

Per questo, Jorge Mendes sta cercando una nuova sistemazione al suo assistito: il “Times” indica tre destinazioni possibili per il fuoriclasse portoghese, tra cui Bayern Monaco, PSG e, appunto, Roma.

Se Rumenigge ha già affermato, in passato, che il Bayern non ha intenzione di investire tanto su un giocatore dell’età di Ronaldo, il PSG starebbe pensando al lusitano per sostituire Kylian Mbappé (destinato al Real Madrid).

Riguardo alla Roma, un ruolo fondamentale per il passaggio di Cristiano Ronaldo nella capitale potrebbe svolgerlo Mourinho. Oltre che connazionali, lui e CR7 condividono anche la stessa mentalità vincente. I due hanno già avuto modo di lavorare insieme al Real Madrid e, sebbene tra alti e bassi, hanno costituito un binomio vincente, portando al Real la conquista di una Liga nel 2012.

Ronaldo rappresenta, ad oggi, un investimento proibitivo per la Roma (si parla di un ingaggio da almeno 25 milioni a stagione). Tentar non nuoce, però, e un azzardo da parte della proprietà americana non è da escludere.

