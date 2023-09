Addio Juventus: Bonucci all’Union Berlino

Calciomercato Juventus: Leonardo Bonucci firma con l’Union Berlino, accordo da due milioni di euro a stagione con il club tedesco.

Leonardo Bonucci sarà un nuovo giocatore dell’Union Berlino. Fonte Immagine – Stadiosport

La telenovela Bonucci è giunta al termine, il difensore centrale ha, infatti, raggiunto l’accordo con l’Union Berlino sulla base di un biennale di due milioni di euro all’anno. Nell’ultimo mese era iniziata una vera e propria battaglia giudiziaria tra Bonucci e la Juventus sulla questione reintegro in squadra dopo che l’allenatore dei bianconeri Max Allegri aveva deciso di comune accordo insieme alla dirigenza juventina che il profilo di Bonucci non era più ritenuto utile alla causa Juventus.

Il giocatore non aveva mandato giù di buon grado la scelta tecnica e aveva forzato la mano attraverso i propri legali per un reintegro forzato in squadra, tentativo che però non aveva mai dato la sensazione di poter portare quale risultato positivo. Era, dunque, scontato che nelle ultime ore di mercato il difensore avrebbe dovuto accasarsi in qualche altro club e alla fine l’unica vera società apparsa interessata realmente al giocatore è stata l’Union Berlino che ha limato gli ultimi dettagli con il giocatore trovando l’intesa di massima sulla base di un biennale da 2 milioni di euro netti all’anno.

Su Bonucci c’erano stati anche i timidi interessamenti delle romane, ma la Lazio non sembrava convinta dell’acquisto, visto che Sarri preferiva l’arrivo di un difensore con caratteristiche differenti dal centrale italiano, mentre per la Roma non si è andati oltre un semplice sondaggio. Bonucci lascia, dunque, la Juventus per la seconda dopo il primo addio nel 2017 che o vide vestire la maglia del Milan per una singola stagione prima di ritornare in bianconero. Con l’Union Belino il centrale italiano avrà la possibilità di continuare a giocare la Champions League e di potersi togliere ancora qualche soddisfazione all’età di 36 anni.