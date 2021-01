Addio Arsenal: Ozil va al Fenerbahce

L’Arsenal del tecnico spagnolo Arteta ultimamente in Premier League non naviga in acque tranquille, tanto da rischiare addirittura la retrocessione nella serie b inglese, anche se pare ci siano dei segni di lieve ripresa.

Oltre le deludenti prestazioni in campo, i Gunners hanno anche avuto a che fare con un vero e proprio grattacapo riguardante il centrocampista turco Mesut Ozil, che si è rivelato davvero ostico da risolvere.

Il giocatore era una delle colonne portanti dell’Arsenal dello storico allenatore Wenger e del suo successore Emery ed ora vive, invece, da separato in casa, con accuse di mobbing ed un rapporto non proprio idilliaco con il tecnico spagnolo Mikel Arteta.

Il turco in squadra ai tempi del tecnico Wenger, ai Gunners fino al 2018 – fonte:profilo Twitter Ozil

Ozil non viene convocato in squadra dal 7 marzo scorso, dimostrando che è ormai arrivato il momento di dirsi addio in maniera definitiva.

Anche la questione stipendio non è stata facile da trattare. Il turco percepisce 18,2 milioni di sterline a stagione, davvero troppo considerando che si tratta di un esubero. L’Arsenal ha provato più volte a ridurre di molto l’ingaggio del giocatore, viste le varie difficoltà della società londinese, ma invano.

Dal canto suo, anche se non convocato, Ozil ha preso parte ad ogni singolo allenamento (in seduta individuale) attendendo nuove offerte a suo conto, visto che il suo contratto è in scadenza a giugno prossimo.

Ozil in azione con i Gunners – fonte: profilo Twitter Ozil

L’opzione più probabile lo vedrebbe ad un passo dai turchi del Fenerbahce, che lo acquisterebbero già a partire da gennaio, in questa finestra di calciomercato. Per questi primi sei mesi, fino a fine stagione, lo stipendio si aggirerebbe intorno ai 2,5 milioni, per poi stabilizzarsi fino a 5 milioni di euro annui. La società turca offrirebbe un contratto di tre anni e mezzo, fino al 2024.

Al momento non sembrano davvero esserci altre offerte ed Ozil pare ormai pronto a tornare nella sua Turchia, per cominciare una nuova avventura calcistica, forse, una nuova rinascita.

