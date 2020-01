Ufficiale: il Milan cede Suso al Siviglia, Rodriguez al PSV e Piatek all’Hertha Berlino. Firmano Saelemaekers e Robinson

Sono finalmente ufficiali le ultime tre cessioni effettuate dal Milan in questa sessione invernale di mercato e lo sono anche il secondo e il terzo innesto.

PIATEK

Krzysztof Piatek è ufficialmente il nuovo attaccante dell’Hertha Berlino. Il polacco ha superato le visite mediche ed ha firmato il contratto con il club della capitale teutonica.

Acquistato dal Genoa per 35 milioni e ceduto a 27, La plusvalenza fatta registrare dal Milan è minima, un milione, mentre la punta percepirà uno stipendio doppio rispetto a quello che percepiva in rossonero, passando da 2 a 4 milioni.

Rimane la perplessità: il vero Piatek era quello dell’anno scorso, con 30 gol segnati, o quello di quest’anno, corpo estraneo in una squadra in difficoltà?

SUSO

Voleva andare già in estate, ha detto in conferenza, e finalmente è stato accontentato: per 18 mesi e 22 milioni da pagare in caso di qualificazione in Champions League, sarà il Siviglia a “godersi” le prestazioni dell’esterno spagnolo Suso.

Dovesse andare in porto, il Milan farà una gran bella plusvalenza avendolo preso a 0 cinque anni fa.

RODRIGUEZ

E’ partito anche Ricardo Rodriguez: il terzino sinistro elvetico si è accasato al PSV Eindhoven in prestito oneroso per un milione con obbligo di riscatto a 6. Chiuso da Hernandez, l’esterno ha preferito cambiare aria per non rischiare di perdere l’Europeo di quest’estate.

SAELEMAEKERS

Alexis Saelemaekers è un nuovo giocatore del Milan: l’esterno destro ormai ex Anderlecht vestirà il rossonero in cambio di 3.5 milioni per il prestito oneroso e altri 3.5 per il diritto di riscatto, che diverrà obbligo in caso di raggiungimento della Champions League.

ROBINSON

Anche Antonee Robinson è ufficialmente rossonero. Arriva per circa 8 milioni e in prestito con obbligo di riscatto alle stesse condizioni di Saelemaekers.

