80 milioni per Hjulmand: la Juve si tira indietro, la Premier accelera

Lo Sporting CP ha lanciato un messaggio chiaro e deciso: Morten Hjulmand non si muove per meno di 80 milioni di euro. Una cifra che, di fatto, rischia di tagliare fuori la Juventus, che ha messo il danese in cima alla lista dei desideri per rinforzare il centrocampo, ma non dispone del budget necessario per una simile operazione in questa sessione estiva di calciomercato.

Il centrocampista classe 1999, ex Lecce, è stato protagonista a EURO 2024, segnando un gol pesantissimo contro l’Inghilterra nella fase a gironi, e ha appena compiuto 26 anni. Il suo rendimento con la maglia dello Sporting e della nazionale danese ne ha fatto uno dei mediani più ambiti d’Europa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, lo Sporting è irremovibile: nessuno sconto, nemmeno per la Juventus, con cui già nei giorni scorsi si sono scontrati sulla formula del trasferimento di Francisco Conceição (chiuso solo dopo lunghe trattative sui pagamenti dilazionati dei 32 milioni richiesti).

A far tremare Lisbona sono le sirene della Premier League: sia Manchester United che Manchester City stanno seguendo Hjulmand con grande attenzione e, a differenza della Juventus, non avrebbero problemi a soddisfare le richieste economiche dello Sporting.

Hjulmand è stato acquistato solo un anno fa dal Lecce per 19,5 milioni, ma il club lusitano ha blindato il proprio capitano, consapevole di avere tra le mani un potenziale uomo mercato di primissimo livello. Juventus avvisata: per il mediano danese servirà un investimento da top club europeo.