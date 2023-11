13° Giornata Serie A: Milan Fiorentina e Juventus Inter in Diretta Tv e Streaming Sky e Dazn

Sabato 25 novembre torna la Serie A con la 13° Giornata: due i Big Match con Milan – Fiorentina sabato alle 20:45 in diretta su Sky Sport e Dazn e Juventus Inter domenica alle 20:45 in esclusiva su DAZN.

Serie A 2023-24 Anticipi e posticipi 13° Giornata – stadiosport.it

Dopo la pausa per le nazionali torna il campionato con la 13° Giornata di Serie A che si apre sabato 25 Novembre con 3 anticipi.

Alle 15:00 la Salernitana ospita la Lazio. La Salernitana di Filippo Inzaghi è ultima in classifica con 5 punti ed è l’unica squadra con 0 vittorie dopo 12 Giornate. I campani hanno ottenuto sin qui 5 pareggi e 7 sconfitte. La Lazio di Sarri è al 10° posto con 17 punti e viene dal pareggio a reti bianche nel derby dopo la sconfitta di Bologna. Salernitana Lazio sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN e ZONA DAZN.

Alle 18:00 si gioca Atalanta – Napoli che sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli è stato esonerato Rudi Garcia ed il nuovo allenatore dei partenopei è Mazzarri. Il Napoli è 4° in classifica con 21 punti, uno in più dei bergamaschi che seguono con 20 al 5° posto.

L’Atalanta viene da due turni negativi con la sconfitta casalinga contro l’Inter ed il pareggio contro l’Udinese in trasferta.

Sarà un match dove entrambe le squadre non potranno permettersi ulteriori passi falsi.

Alle 20:45 a San Siro il Milan di Pioli affronta la Fiorentina di Italiano. Milan – Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport ed in Streaming su Sky Go e DAZN.

Il Milan viene da 2 pareggi e 2 sconfitte in campionato e prima della pausa aveva pareggiato a Lecce 2 a 2 subendo la rimonta dei salentini dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di 2 reti. I rossoneri dopo essere stati al primo posto dopo gli ultimi risultati deludenti sono scesi al 3° posto a quota 23 punti e sono a -8 dall’Inter capolista. La Fiorentina dopo 3 sconfitte consecutive ha battuto il Bologna 2 a 1 ed è 5° a 20 punti insieme all’Atalanta.

Domenica 26 Novembre alle 12:30 il Cagliari di Ranieri ospita il Monza. Cagliari Monza sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport ed in diretta streaming su DAZN e Sky Go.

I sardi dopo 2 vittorie consecutive sono risaliti al terzultimo posto e sono tornati in lotta per non retrocedere. Sin qui il Cagliari ha ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.

Il Monza sta disputando un ottimo campionato ed è al 9° posto con 17 punti insieme alla Lazio.

Alle 15:00 di domenica 26 novembre ci sono 2 match che saranno trasmessi in esclusiva su DAZN.

L’Empoli ospita il Sassuolo in un vero e proprio scontro diretto per la Salvezza. I Toscani sono quartultimi con 10 punti mentre il Sassuolo ne ha due in più e non vince in campionato dal 27 settembre quando sconfisse l’Inter a San Siro 2 a 1. Dopo di che nelle ultime 6 giornate ci sono stati 3 pareggi e 3 sconfitte per la formazione di Dionisi.

Sempre alle 15:00 il Frosinone di Di Francesco ospita il Genoa e sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Si tratta di una sfida tra due neo promosse rivelazione di questo campionato che si trovano in un ottima posizione di classifica.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco è al 12° posto con 15 punti ed il Genoa segue a 14 punti.

Alle 20:45 di domenica allo “Stadium” di Torino la Juventus di Allegri affronta l’Inter di Inzaghi nel big match di giornata che sarà trasmesso diretta Streaming DAZN. E’ il Derby d’Italia tra la prima in classifica l’Inter e la seconda la Juventus.

L’Inter è a quota 31 punti e la Juventus a -2, con una vittoria casalinga i bianconeri potrebbero superare i nerazzurri al comando.

Entrambe le squadre vengono da una striscia lunga di vittorie consecutive. L’Inter ne ha ottenute 4 mentre la Juventus 5.

Lunedì ci saranno due posticipi: alle 18:30 l’Hellas Verona di Baroni affronta il Lecce di D’Aversa. Baroni affronta da ex la squadra che l’anno scorso portò alla salvezza ed è un match che non può permettersi di sbagliare. Il Verona è penultimo con 8 punti e viene da 6 sconfitte consecutive e non vince in campionato dalla seconda Giornata contro la Roma. Il Match Hellas Verona – Lecce sarà trasmesso in Diretta Tv in esclusiva su DAZN.

Alle 20:45 il Bologna di Thiago Motta ospita il Torino di Juric. Bologna – Torino sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming su Sky Sport e DAZN.

Per maggiori dettagli su come vedere tutte le partite di Serie A in Diretta Tv e Streaming leggi il nostro articolo.

13° Giornata Serie A Diretta TV su Dazn e Sky:

Sabato 25 Novembre

Salernitana – Lazio 15:00 (DAZN/Zona DAZN)

Atalanta – Napoli 15:00 (DAZN/Zona DAZN)

Milan – Fiorentina 18:00 (DAZN/Zona DAZN/Sky Calcio/NowTV)

Domenica 26 Novembre

Cagliari – Monza 12:30 (DAZN/Zona DAZN/Sky Calcio/NowTV)

Empoli – Sassuolo 15:00 (DAZN/Zona DAZN)

Frosinone – Genoa 15:00 (DAZN/Zona DAZN)

Roma – Udinese 18:00 (DAZN/Zona DAZN)

Juventus – Inter 20:45 (DAZN/Zona DAZN)

Lunedì 27 Novembre

Hellas Verona – Lecce 20:45 (DAZN/Zona DAZN)

Bologna – Torino 20:45 (DAZN/Zona DAZN/Sky Calcio/NowTV)