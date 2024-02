Zilliacus offre 1,2 miliardi per l’acquisto dell’Inter

Thomas Zilliacus torna alla carica per l’acquisto dell’Inter, a Zhang offerti 1,2 miliardi per la cessione del club.

Nelle ultime ore è stata rilanciata la bomba di una possibile cessione dell’Inter in mano al magnate finlandese Thomas Zilliacus, il quale secondo il quotidiano Manchester Evening News sarebbe tornato alla carica per l’acquisizione del club nerazzurro. Le intenzioni del magnate di entrare a far parte del mondo del calcio diventando presidente di un club sono state già da tempo apertamente dichiarate, il primo tentativo di quest’ultimo per raggiungere tale obiettivo era stato fatto tempo fa per l’acquisizione del Manchester United, poi non andata a buon fine.

Ad oggi i club inglesi però non sarebbero più oggetto di interesse per Zilliacus che avrebbe di fatto dirottato tutte le sue iniziative sulla società guidata attualmente da Steven Zhang. L’offerta presentata sul tavolo di Zhang sarebbe, infatti, quella di 1,2 miliardi di euro per la cessione del club, una proposta terribilmente accattivante per quest’ultimo che prima di rispedire al mittente l’offerta dovrà includere nella propria valutazione anche la scadenza del prestito di oltre 325 milioni di euro che dovranno essere restituiti al fondo Oaktree entro il prossimo 20 maggio 2024.

Le sensazioni sembrano essere sempre quelle che la presidenza cinese possa optare più che per una cessione del club, per un rifinanziamento del prestito, anche se la palla bollente inizia a scottare sempre di più in mano a Zhang e non è da escludere che la decisione possa essere anche quella di salutare il club dopo oltre 6 anni di presidenza. Dall’altra parte, il nuovo potenziale presidente nerazzurro Zilliacus potrebbe di fatto inaugurare una nuova epoca della storia nerazzurra, impreziosita da una maggiore investitura nel club, con il primo passo di mettere a posto i conti e il secondo di render ancor più competitiva la rosa nerazzurra, potendo attingere dal suo attuale patrimonio di oltre 3 miliardi di dollari.