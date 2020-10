Napoli, primo caso di Covid certificato dopo il Genoa e verso la Juventus: positivo Zielinski

Brutte notizie in casa Napoli: la squadra partenopea si è sottoposta in questi giorni a un doppio ciclo di tamponi dopo che 19 membri del Genoa, ultimo avversario in campionato, erano stati trovati positivi al Coronavirus. Dopo una prima serie di tamponi tutti negativi, il secondo giro ha evidenziato la positività del calciatore Priot Zielinski e di Giandomenico Costa, un collaboratore extra squadra.

A darne notizia è stato lo stesso Napoli attraverso i propri canali ufficiali. La squadra azzurra, dopo il match di domenica contro il Genoa, si era subito adoperata con solerzia per effettuare screening su tutti i componenti dell’organigramma. A risultare positivo, limitatamente al gruppo dei calciatori, è stato il solo Zielinski che ora, come da protocollo, dovrà attenersi a due settimane di isolamento senza prendere parte agli allenamenti di gruppo.

Piotr Zielinski – Fonte: calciomercato.com

Napoli, si procede spediti verso la Juventus

Una brutta notizia soprattutto per Gattuso, il quale dovrà fare a meno di Zielinski nella delicata trasferta di Torino contro la Juventus, prevista per domenica sera. I partenopei arrivano comunque al match con una buona dose di sicurezza instillata dalla rotonda vittoria contro il Genoa, e sono pronti a giocare un brutto “tiro” ai campioni d’Italia. Confermando il modulo 4-2-3-1, vista l’assenza del polacco, a centrocampo Gattuso potrebbe “rispolverare” Lobotka. In attacco peserà invece l’assenza di capitan Insigne, che verrà probabilmente sostituito da Elmas.

