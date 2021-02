Zhang non ha pagato la Lega: sospesi i diritti TV della Serie A a Suning in Cina

Brutte notizie per Suning arrivano dalla Cina. E’ stato sospeso il rapporto tra IMG e PPTV, emittente televisiva cinese di proprietà del gruppo Suning, la holding a capo dell’Inter, per quanto riguarda la possibilità di trasmettere in Cina varie partite di Serie A.

Steven Zhang, presidente dell’Inter e di Suning International

La società IMG (britannica d’origine) altro non è se non la concessionaria dei diritti TV per la Serie A all’estero, la quale, dopo un lungo braccio di ferro con PPTV, ha deciso di sospendere il rapporto con questa emittente TV di proprietà del gruppo Suning a causa di molti mancati pagamenti. A PPTV, fino a nuove disposizioni, non sarà più concesso trasmettere i match del nostro campionato in territorio cinese.

IMG aveva venduto a PPTV (tra le altre) i diritti televisivi della Serie A in Cina per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, cifra comunque mai resa nota ufficialmente.

Le difficoltà economiche che sta attraversando il gruppo Suning sono sotto gli occhi di tutti, la società nerazzurra, dal canto suo, è in cerca di nuovi azionisti in grado di risollevare la situazione pesantemente compromessa a causa della pandemia globale e quest’ultimo inconveniente non fa che complicare ulteriormente le cose.

La sede centrale di Suning a Nanchino, in Cina – fonte: profilo Twitter Suning International

I ritardi nei pagamenti dei diritti televisivi, però, sono continuativi (quote non pagate da più di un anno e mezzo) e tali inadempienze non possono avere la pandemia da Covid come giustificazione. Per questo la concessionaria IMG ha deciso di sospendere l’autorizzazione data a PPTV (la partita Fiorentina-Inter di ieri non è stata, ad esempio, trasmessa in territorio cinese), dopo molti solleciti di pagamento rimasti inascoltati.

La situazione è in continuo mutamento e solo tra qualche tempo si capirà come Suning abbia intenzione di risolvere definitivamente questo gravoso problema, non solo riferito ai diritti TV in Cina ma anche riguardanti il futuro societario dell’Inter stessa.

