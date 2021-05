Calciomercato: derby Inter-Milan per Zappacosta

Davide Zappacosta è il nuovo uomo di mercato. Milan ed Inter si vogliono contendere il terzino destro di proprietà del Chelsea, in prestito al Genoa. Il giocatore non rientrerebbe nel progetto degli Blues e per il difensore italiano potrebbe esserci un ritorno in Serie A.

Un vero e proprio derby di mercato quello che si potrebbe realizzare tra Inter e Milan. Entrambe le squadre milanesi vogliono contendersi un giocatore di Serie A. Si tratterebbe di Davide Zappacosta, terzino destro del Chelsea ma ora in prestito al Genoa. Il Milan, dunque, crede nella qualificazione in Champions League e vuole offrire a Stefano Pioli quanti più innesti possibili.

Il grande obbiettivo rossonero è sempre quello di puntare tanto su giocatori di grande esperienza, come Ibrahimovic e Mandzukic, quanto sui giovani. Ed è proprio il nome di Zappacosta che andrebbe a completare l’assetto difensivo rossonero. Questo, però, implicherà qualche giocatore in uscita, molto probabilmente a fare le valige sarà Dalot, ma il Milan è disposto al sacrificio.

Zappacosta, Milan ed Inter fermano la Juve

Davide Zappacosta sta facendo molto bene con la maglia del Grifone. Non ultimo il suo gol nello scorso turno contro il Bologna. Quello contro i rossoblù è stata la rete numero 4 in questo campionato. Il giocatore, oltre a vedere la porta, è un terzino di grande abilità, molto bravo soprattutto nel dribbling. Il vero e proprio exploit è stato con la maglia del Torino . L’ottima stagione granata convinse il Chelsea ad investire su di lui.

In Inghilterra, però, il giocatore non ha bissato la straordinaria annata italiana. Per questo motivo è stato mandato in prestito prima alla Roma e poi al Genoa. Il difensore ha convinto tanto il Milan quanto l’Inter beffando anche la Juventus che si è defilata per lui. Il suo contratto scade a giugno ed il giocatore potrebbe arrivare in Italia ad un prezzo conveniente.

Il Milan sembra più determinato dei cugini interisti nello spingere per il classe 92. Si prospetta, quindi, una stracittadina estiva davvero interessante per potersi accaparrare il difensore di Sora.

