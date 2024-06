Wembley 2024: la coppa di nuovo al Real, cosa immaginavano gli scommettitori?

Era la grande favorita della vigilia e non ha tradito le attese: il Real Madrid ha inscritto nuovamente il suo nome nell’albo d’oro della Champions League, superando il Borussia Dortmund in finale e allungando ulteriormente in vetta alla classifica all time. Proprio sull’atto conclusivo del principale torneo continentale per club si concentra l’ultimo Osservatorio Scommesse di Lottomatica, che ha analizzato le giocate online sul match di Wembley.

Numeri alla mano, 2 scommettitori su 3 hanno puntato sulla vittoria degli uomini di Ancelotti. Nonostante l’incertezza della gara singola e la bontà della stagione e del gioco del Dortmund, hanno prevalso in fase di pronostico il feeling dei blancos con la coppa, con 14 successi su 17 finali raggiunte prima di quella londinese.

A Wembley è andato in scena un altro saggio del killer instinct degli spagnoli. Dopo un primo tempo di sofferenza, in cui il BVB ha fallito più occasioni da gol, le merengues hanno colpito nel finale di gara con Carvajal e Vinícius Júnior, regalandosi l’ennesimo successo nella competizione, l’ultimo prima della rivoluzione del format dalla prossima stagione.

Appena il 34% della platea ha, invece, puntato sul Borussia Dortmund, rivelazione della Champions 2023-24, capace prima di imporsi in un girone tosto con Paris Saint-Germain, Milan e Newscastle e poi di estromettere, in sequenza, PSV, Atlético Madrid e PSG. Nonostante ciò, si è creduto poco al lieto fine della favola della squadra di Terzić.



La scelta dagli utenti di puntare su Emre Can e compagni nelle previsioni della vigilia sembra essere stata più dettata dalle quote appetibili in caso di esito azzeccato (il Real vincente era dato a 1.30) che non per una reale convinzione del successo della formazione tedesca.Ll’Inter partiva dietro nelle gerarchie, dunque con più margine di guadagno in caso di esito indovinato, ma risultava più scommessa rispetto al Manchester City (65% vs 35%). Curiosamente, percentuali molto simili a quelle registrate quest’anno, ma a parti invertite, con il Real Madrid favorito davanti.

Gli scommettitori, insomma, hanno avuto buon fiuto. In fase previsionale può aver pesato anche la storia recente delle finali di Champions: negli ultimi 15 anni, infatti, tolte le due edizioni vinte dal Chelsea nel 2012 e nel 2021, a imporsi sono state, di fatto, sempre le formazioni favorite specialmente quando il Real Madrid è sceso in campo e la sua stella Jude Bellingham potrebbe, risultato decisivo nelle quote vincente Europei con la sua Inghilterra, puntare al pallone d’oro del prossimo anno. A volte con una forbice previsionale ampia alla vigilia, in altri casi con un testa a testa nei pronostici e sul campo, ma le finali di Champions League hanno spesso indicato una squadra favorita.

Vincente Champions League 2023-24: distribuzione delle puntate sulle favorite

Se sul campo sono stati Real Madrid e Borussia Dortmund a giocarsi la Champions 2023-24, chi erano per gli scommettitori le favorite per la conquista della coppa dalle grandi orecchie? Il Real Madrid ha confermato i favori del pronostico: sulla squadra di Ancelotti ha puntato, infatti, il 43,4% della platea.



Alle spalle degli spagnoli troviamo l’Inter, reduce dalla finale persa di misura e giocata alla pari nella scorsa stagione con il Manchester City e protagonista di una cavalcata in Serie A chiusa con lo scudetto e la seconda stella. I nerazzurri hanno attirato il 16% di giocate complessive, svanite, tuttavia, con l’eliminazione a sorpresa agli ottavi per mano dell’Atlético Madrid.



Frustrate anche le aspettative di chi (il 9,5% della platea) ha puntato sul Paris Saint-Germain di Mbappé, all’ultimo ballo con la formazione francese prima del passaggio al Real Madrid. Il PSG è stato nuovamente costretto a rimandare l’appuntamento con la coppa, non riuscendo neppure a completare la road to Wembley, estromesso in semifinale dal Borussia Dortmund.



La squadra parigina è la prima a inaugurare la frammentazione previsionale rilevata dall’Osservatorio Lottomatica. Dietro a Real Madrid, Inter e, appunto, il PSG, troviamo per esempio la voce “Altro” (7,2% che racchiude, tra le varie formazioni, Arsenal, Milan e Atlético Madrid). Nonostante la stagione negativa in patria, gli scommettitori hanno dato più fiducia al Bayern Monaco (6,1%) dell’uscente Tuchel rispetto ai connazionali del Dortmund (5,4%).



Colpisce trovare indietro il Manchester City: il team di Guardiola, riconfermatosi campione in Premier League, ha attratto appena il 5,2% delle scommesse online in chiave vincente, complice anche l’uscita anzitempo, ai quarti, per mano del Real Madrid. Si credeva poco, insomma, a un bis degli inglesi.

Poca fiducia pure su Milan (4,1%) e Barcellona (3%), frenate dalla precoce eliminazione. I blaugrana hanno salutato ai quarti, estromessi dal PSG, mentre i rossoneri, reduci dall’euroderby con l’Inter in semifinale nella passata stagione, non sono riusciti a superare la fase a gironi, venendo retrocessi in Europa League.

Fonte dati: https://www.lottomatica.it/scommesse/eventi/osservatorio-scommesse/finale-champions-league-2024

