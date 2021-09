Voti e Pagelle Sampdoria-Napoli 0-4: altro poker e primo posto a punteggio pieno

Voti e Pagelle Sampdoria-Napoli: termina 0-4 la sfida del Luigi Ferraris di Genova tra i blucerchiati di Roberto D’Aversa e i partenopei di Luciano Spalletti. A decidere il match, valevole per la 5° giornata di campionato in Serie A, sono le reti di Osimhen (doppietta), Fabian Ruiz e Zielinski.

Dopo aver battuto Venezia, Genoa, Juventus ed Udinese nelle prime quattro partite della stagione, il Napoli di Luciano Spalletti batte anche la Sampdoria di Roberto D’Aversa e torna al primo posto in classifica, a punteggio pieno, davanti ad Inter e Milan. Si interrompe, invece, dopo una vittoria e due pareggi la striscia di risultati utili consecutivi dei doriani. A decidere il match del Luigi Ferraris di Genova, valevole per la 5° giornata di campionato in Serie A, sono i gol di Osimhen (doppietta), Fabian Ruiz e Zielinski.

Voti e Pagelle Sampdoria-Napoli 0-4, 5° giornata Serie A 23-09-2021.

Voti e Pagelle Sampdoria-Napoli 0-4: migliori e peggiori

MIGLIORI SAMPDORIA

Candreva 6: un tentativo al 36′ che finisce alto e un gol annullato al 73′. L’ex Inter è l’unico dei suoi che prova veramente a fare qualcosa, seppur senza fortuna. Superstite.

PEGGIORI SAMPDORIA

Audero 4: 4 gol subiti: tanto basta per descrivere la serata da incubo del portiere doriano. Sguardo alla prossima.

Bereszynski – Yoshida – Colley – Augello 4.5: la difesa di D’Aversa non entra mai in partita soccombendo, fin da subito, allo strapotere offensivo dei partenopei. Pessimi.

Quagliarella 5: il capitano blucerchiato non si vede praticamente mai. Esce al 55′ per far posto a Torregrossa. Non pervenuto.

Migliori e Peggiori Napoli

MIGLIORI

Osimhen 7: una doppietta che, insieme ai gol, di Fabian Ruiz e Zielinski, consente al Napoli di conquistare la 5° vittoria consecutiva. Se i partenopei sono primi a punteggio pieno il merito è anche e soprattutto suo. Bomber.

Insigne 6.5: due assist, uno per Osimhen e uno per Fabian Ruiz, ed ennesima presenza nella lista dei migliori. Generoso.

Fabian Ruiz 6.5: il colpo da biliardo che vale lo 0-2 gli fa guadagnare una più che meritata piena sufficienza. Preciso.

Lozano 6.5: un assist per Osimhen ed un altro per Zielinski; anche il messicano meritatamente nel gruppo dei migliori in campo. Promosso.

PEGGIORI

Nessuno.

