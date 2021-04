Voti e pagelle Napoli-Crotone 4-3: i partenopei vedono la Champions

Voti e pagelle Napoli-Crotone 4-3: i partenopei soffrono, ma alla fine riescono a battere i rossoblù. 4° vittoria consecutiva per Insigne e compagni che salgono al 4° posto, in piena zona Champions.

Dopo le tre vittorie consecutive contro Bologna, Milan e Roma, il Napoli di Gennaro Gattuso batte anche il Crotone di Serse Cosmi e, in attesa di Torino-Juventus che inizierà tra poco, torna in zona Champions a quota 56 punti. I rossoblù vedono invece sempre più vicina la retrocessione in Serie B. Al Diego Armando Maradona decidono le reti di Insigne, Osimhen, Mertens, Simy (doppietta), Messias e Di Lorenzo.

Voti e pagelle Napoli-Crotone 4-3, 29° giornata Serie A 03-04-2021.

Voti e pagelle Napoli-Crotone 4-3: migliori e peggiori

MIGLIORI NAPOLI

Insigne 7: porta in vantaggio il Napoli con il 14° gol del suo campionato (104° con la maglia azzurra addosso) e si rende protagonista di un bellissimo assist al volo che permette a Osimhen di realizzare il 2-0. Il capitano azzurro gioca in maniera impeccabile certificando, ancora una volta, il suo ottimo stato di forma. Magnifico.

Osimhen 6.5: corre, combatte, recupera palloni e segna anche. Il nigeriano è una costante spina nel fianco per la retroguardia crotonese che fatica spesso a contenerlo. Se non fosse stato fermo per buona parte della stagione, il Napoli avrebbe forse potuto ambire a qualcosa di più di un “semplice” quarto posto. Arma in più.

Mertens 6.5: realizza il suo secondo gol consecutivo su punizione dopo quello alla Roma e sale a quota 8 in campionato. Da quando è rientrato dall’infortunio, Gattuso non lo ha più tolto dal campo ed è facile comprendere perché. Cecchino.

PEGGIORI NAPOLI

Maksimovic 5: un errore in meno di Manolas, ma grave come i due del greco. Al 59′ si addormenta, Messias ringrazia e di sinistro fa 3-3. Insufficiente.

Manolas 4.5: due errori, due gol di Simy. Null’altro da aggiungere. Peggiore in campo.

Migliori e peggiori Crotone

MIGLIORI

Simy 7: la doppietta realizzata oggi gli permette di salire a quota 15 gol in campionato (61 con la maglia del Crotone). Il nigeriano si vede poco, ma quando lo fa è sempre decisivo. Ariete.

Messias 6.5: come per Mertens, anche per l’attaccante brasiliano sono 8 i gol in campionato. Al 59′ approfitta di un erroraccio di Maksimovic realizzando di sinistro il gol del 3-3. Perfetto.

Golemic 6: a parte una distrazione al 41′, il centrale serbo gioca una partita attenta e precisa che gli vale una più che meritata sufficienza. Senza infamia e senza lode.

PEGGIORI

Ounas 5: qualche lampo di classe, ma niente di più. Cosmi lo toglie giustamente alla fine del primo tempo. Evanescente.

Benali 5: un assist per Simy, poi tante dormite che per poco non portano al gol del Napoli. Spaesato.

Molina 4.5: giocare largo in un centrocampo a cinque non è richiesta che si può fare al classe ’92 che sbaglia tutto quello che si può sbagliare, entrando di diritto nella lista dei peggiori in campo. Pessimo.

Migliori Bookmakers AAMS