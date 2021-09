Voti e Pagelle Napoli-Cagliari 2-0: Osimhen ed Insigne valgono la sesta vittoria consecutiva

Voti e Pagelle Napoli-Cagliari: termina 2-0 la sfida del Diego Armando Maradona di Napoli tra gli azzurri di Luciano Spalletti e i rossoblù di Walter Mazzarri. A decidere il match valevole per la 6° giornata di campionato in Serie A sono le reti di Osimhen nel primo tempo ed Insigne (rigore) nel secondo.

Sesta vittoria di fila su altrettante partite disputate per il Napoli di Luciano Spalletti che batte anche il Cagliari di Walter Mazzarri e torna al comando della classifica in Serie A, con 18 punti, scavalcando il Milan di Stefano Pioli vittorioso, ieri pomeriggio, sul campo dello Spezia di Thiago Motta. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per i sardi dopo quella di mercoledì contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. A decidere il match del Diego Armando Maradona, valevole per la 6° giornata di campionato in Serie A, sono le reti di Victor Osimhen nel primo tempo e Lorenzo Insigne (rigore) nel secondo.

Voti e Pagelle Napoli-Cagliari 2-0, 6° giornata Serie A 26-09-2021.

Voti e Pagelle Napoli-Cagliari 2-0: migliori e peggiori

MIGLIORI NAPOLI

Osimhen 7: ormai non esistono più aggettivi per descrivere le fantastiche prestazioni del nigeriano che segna anche stasera e sale a quota 4 gol in campionato. Se il Napoli è lì in cima il merito è anche e soprattutto suo. Imprescindibile.

Anguissa 6.5: ennesima partita da sufficienza piena per l’ex Fulham che è già un intoccabile dello scacchiere di Luciano Spalletti. Fantastico.

Insigne 6: nella lista dei migliori semplicemente per aver trasformato al 57′ il rigore assegnato al Napoli per fallo di Godin su Osimhen. Senza infamia e senza lode.

Zielinski 6: partita attenta e senza sbavature quella del polacco che, nel primo tempo, serve ad Osimhen l’assist per l’1-0. Bene così.

PEGGIORI NAPOLI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Cagliari

MIGLIORI

Joao Pedro 6: prova a dare fastidio alla retroguardia azzurra, ma i compagni non lo assistono. Fa reparto praticamente da solo, ma senza alcuna possibilità di impensierire Ospina. Sacrificato.

PEGGIORI

Godin 4.5: il fallo inutile ed ingenuo che commette in area di rigore su Osimhen al 56′ è errore troppo grave per un difensore con la sua esperienza. L’ex Atletico Madrid soffre vistosamente il numero 9 azzurro che, spesso e volentieri, lo aggira con molta facilità. Non una bella prestazione quella dell’uruguaiano. Bocciato.

Walukiewicz 5: gioca male come tutto il Cagliari, ma l’1-0 di Osimhen è tutta colpa sua visto il modo ingenuo in cui si fa anticipare dal nigeriano nella sua area di rigore. Disattento.

Migliori Bookmakers AAMS