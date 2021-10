Voti e Pagelle Fiorentina-Napoli 1-2: Martinez Quarta illude la Viola, poi ci pensano Lozano e Rrahmani

Voti e Pagelle Fiorentina-Napoli: termina 1-2 la sfida dell’Artemio Franchi di Firenze tra i viola Vincenzo Italiano e gli azzurri di Luciano Spalletti. A decidere il match, valevole per la 7° giornata di campionato in Serie A, sono le reti di Martinez Quarta, Lozano e Rrahmani.

Digerita l’amara sconfitta casalinga di giovedì contro i russi dello Spartak Mosca, il Napoli di Luciano Spalletti batte in rimonta la Fiorentina di Vincenzo Italiano e si conferma al primo posto in classifica a quota 21 punti. Per i partenopei si tratta della settima vittoria consecutiva su altrettante partite di campionato disputate, per i viola, invece, della terza disfatta stagionale dopo quelle contro Roma ed Inter. A decidere il match dell’Artemio Franchi di Firenze, valevole per la 7° giornata di campionato in Serie A, sono le reti di Martinez Quarta e Lozano nel primo tempo ed una di Rrahmani nel secondo.

Voti e Pagelle Fiorentina-Napoli 1-2, 7° giornata Serie A.

Voti e Pagelle Fiorentina-Napoli 1-2: migliori e peggiori

MIGLIORI FIORENTINA

Martinez Quarta 6: al 28′ fa 1-0 correggendo in rete un’ottima sponda di Vlahovic e al 36′ si fa aggirare da Osimhen causando il calcio di rigore dal quale nasce il pareggio di Lozano. Croce e delizia.

Vlahovic 6: nella lista dei migliori semplicemente per la sponda che permette a Martinez Quarta di segnare il temporaneo 1-0. Prova a fare qualcosa, ma con poca fortuna. Sufficiente.

Dragowski 6: para un rigore ad Insigne e anche il successivo colpo di testa del capitano azzurro. Sul tap-in di Lozano e sul gol di Rrahmani non ha nessuna colpa. Peccato.

PEGGIORI FIORENTINA

Callejon 5: nessuno spunto, nessuna iniziativa, niente di niente. Anonimo.

Nico Gonzalez 5: per l’ex Stoccarda vale quanto detto sopra per Callejon. Bocciato.

Migliori e Peggiori Napoli

MIGLIORI

Osimhen 6.5: fa reparto da solo guadagnando, al 36′, un calcio di rigore che Insigne sbaglia. Il nigeriano disputa la solita partita di sacrificio portando a casa una piena sufficienza più che meritata. Perfetto.

Rrahmani 6.5: attento in fase difensiva e letale in attacco, il centrale kosovaro trova il suo secondo gol stagionale, mettendo in rete, di testa, un perfetto calcio di punizione di Zielinski. Concreto.

Politano 6.5: non segna, ma il suo impatto sulla partita è devastante. L’ex Sassuolo ed Inter mostra una facilità di dribbling davvero impressionante. Imprendibile.

Lozano 6: non certo la miglior partita del messicano che al 38′ fa 1-1 dopo l’errore dal dischetto di Insigne. Al posto giusto al momento giusto.

PEGGIORI

Insigne 5.5: secondo rigore sbagliato sui tre calciati fin qui e insufficienza purtroppo meritata per il capitano azzurro. Impreciso.

