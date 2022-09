Voti e Pagelle Viktoria Plzen-Inter 0-2: nerazzurri solidi

L’Inter batte il Plzen, a domicilio, per 2 a 0 e porta a casa i primi tre punti della stagione europea; prestazione convincente per gli uomini di Inzaghi contro un avversario non insormontabile

Inter che per tutto l’arco della partita gestisce senza troppe difficolta i cechi, che si rendono pericolosi in una singola occasione neutralizzata da Onana. Per il resto il match è tutto a tinte nerazzurre, manovra continua alla ricerca del varco giusto. Le reti, siglate una per tempo, portano la firma di Dzeko e Dumfries arrivate rispettivamente al 20′ e al 70′.

Nerazzurri che, nonostante l’ottima prestazione, possono recriminare per le numerose occasioni create e non concretizzate, tallone d’Achille che la squadra d’Inzaghi si trascina dalla passata stagione.

Migliori e Peggiori Viktoria Plzen

MIGLIORI

Stanel 7: nonostante le due reti subite disputa un’ottima gara, tenendo, finché può, a galla i suoi.

Mosquera 6: lotta su ogni pallone con tutte le sue energie, tanta gamba e tanta grinta.

PEGGIORI

Bucha 4: commette un fallo totalmente inutile e a dir poco pericoloso, lasciando così i suoi in inferiorità numerica.

Jemelka 5: nonostante Dumfries non lo punti spesso non riesce mai a tenerlo.

Chory 5,5: totalmente annullato da Acerbi.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Dzeko 7,5: goal e assist, si carica senza problemi il peso dell’attacco sulle spalle.

Acerbi 7: partita perfetta, non sbaglia un singolo intervento difensivo.

Dumfries 6,5: nonostante ancora manchi di coraggio, spinge tanto e mette il sigillo sulla partita con la rete del raddoppio.

PEGGIORI

Gosens 5,5: fotocopia sbiadita dal calciatore visto all’Atalanta.

Correa 5,5: in una serata in cui poteva, e doveva, esaltarsi negli spazi stretti non regala grandi spunti.