Voti e pagelle Udinese-Napoli 1-1: gli azzurri vincono lo scudetto dopo trentatré anni, Osimhen risponde a Lovric ed esplode la festa

Voti e pagelle Udinese-Napoli 1-1: il gol di Osimhen fa esplodere la festa azzurra anche ad Udine. Gli azzurri sono campioni d’Italia.

4 maggio 2023. Una data che i napoletani non scorderanno mai più: il Napoli è campione d’Italia. Un giorno che i napoletani hanno tanto atteso e che attendevano già domenica, prima che il gol di Dia della Salernitana rovinasse tutto. Il Napoli era di scena ad Udine ed era sufficiente un pareggio per poterli decretare come campioni d’Italia.

L’inizio degli azzurri è molto promettente, Osimhen è davvero un rullo compressore ma non riesce ad impensierire Silvestri. L’Udinese non aveva voglia di veder festeggiare gli ospiti in casa propria e diventa sempre più offensivo fin quando, un tiro di Lovric, batte Meret con un regalo della difesa azzurra. I friulani sono in vantaggio e con questo risultato il Napoli non è ancora campione.

Negli sguardi dei giocatori, e dei tifosi, c’era già l’idea di dover rimandare ulteriormente a domenica, ancora una volta. Il Napoli va all’intervallo in svantaggio, consapevole di dover far qualcosa in più nella ripresa. Gli azzurri, nella ripresa, aumentano l’intensità fin quando il solito Osimhen batte Silvestri e segna il gol del pareggio. Esplode la festa azzurra alla Dacia Arena con il nigeriano che sempre più marcatore della Serie A.

Il Napoli fa possesso palla e l’Udinese è ormai rassegnata al fatto che il pallino è nelle mani degli ospiti. che devono solamente gestire nel migliore dei modi. I tre minuti di recupero sembravano un’agonia per i tifosi che erano già pronti a festeggiare. Al triplice fischio la vera apoteosi: invasione di campo dei tifosi che subito hanno abbracciato i propri beniamini. Il Napoli è campione per la terza volta consecutiva e si aspetta solamente di festeggiare in casa con la Fiorentina.

Pagelle Udinese

Migliori

Lovric 7

Al di là del gol, il centrocampista sloveno è uno dei più in forma della squadra di Sottil. Sempre pericoloso nelle retrovie azzurre. Bravissimo nell’approfittare dell’assist di Udogie ed insaccare in rete. Un gioiellino niente male in casa Udinese.

Silvestre 6,5

Merito anche al portiere bianconero che ha neutralizzato tante occasioni come il colpo di testa pericoloso del solito scatenato Osimhen. Bravissimo anche nel neutralizzare l’occasione dell’ex Zielinski. Una vera saracinesca in porta, pronto per una big.

Wallace 6,5

Una partita davvero straordinaria fatta di tanti recuperi di palloni, non a caso è il secondo della Serie A dopo proprio l’azzurro Lobotka. Una prova molto simile alla partita dello slovacco e riesce a gestire perfettamente ogni tipo di giocata.

Peggiori

Becao 5

Di solito si esalta contro le grandi ma non in questa partita. Per poco non causava il rigore dopo un fallo su Kvara poco prima dell’ingresso in area di rigore, l’arbitro lo grazia. Ci prova solamente con un tiro che non impensierisce Meret.

Samardzic 5

Dopo il gol all’andata al Maradona, questa volta non ha ripetuto la straordinaria prestazione. Ha visto giornate migliori. Forse gli occhi di Giuntoli lo hanno reso un po’ reso nervoso. Il serbo potrebbe essere il nuovo colpo del calciomercato azzurro.

Pagelle Napoli

Migliori

Osimhen 9

Ma che gli si può recriminare ad un giocatore del genere? Ancora una volta il nigeriano è spettacolare. La sua zampata da vero bomber porta gli azzurri al paraggio ed ad un passo dal tricolore. Ha superato, con i suoi gol, un certo Samuel Eto’o come miglior marcatore africano. Lo scudetto è in gran parte merito suo.

Kvara 7,5

Sempre instancabile, ubriaca la difesa dell’Udinese con le sue finte e riesce a mettere dei palloni davvero deliziosi in area. Sempre una spina nel fianco per i propri avversari, il gol di Osimhen è frutto proprio della sua intelligenza. Nello spogliatoio non ci crede ancora di aver vinto lo scudetto e si emoziona… il sogno è ormai realtà.

Kim 7,5

Il difensore dai piedi fatati. Fa delle letture e degli anticipi da far venire la pelle d’oca a tutti, è un piacere vederlo giocare. Una crescita esponenziale rispetto alle prime volte in cui ha messo piede in campo. Già diventato l’idolo dei tifosi.

Peggiore

Ndombele 5

L’unica nota stonata della straordinaria melodia azzurra. Un po’ troppo lento e perde davvero tanti palloni. Riesce sempre a procurarsi pochissimo spazio. Non ancora integrato negli schemi di Spalletti, deve migliorare su tanti aspetti.