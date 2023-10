Voti e pagelle Torino-Inter 0-3: concretezza nerazzurra

Tre goal per tre punti. Al rientro dalla sosta per le nazionali i nerazzurri, nonostante un primo tempo opaco, portano a casa la vittoria

Vittoria importante per gli uomini di Inzaghi che, dopo il piccolo passo falso contro il Bologna, ritrovano la via del successo. Primo tempo poco luminoso per i nerazzurri che, nonostante sprazzi di gioco, rimangono imballati dal pressing uomo su uomo del Torino. I granata non rinunciano a giocare e, nonostante non arrivino grandi occasioni, riescono a tenere un ottimo ritmo di gioco. Nella ripresa sembra che il tenore della partita possa essere lo stesso; tuttavia, i nerazzurri, grazie ai cambi, riescono a dare maggior spinta alla manovra offensiva e al 60’ si portano in vantaggio grazie a Thuram. Il raddoppio non tarda ad arrivare, dopo appena 7 minuti ci pensa Lautaro ad allungare le distanze. A chiudere il match è, invece, Calhanoglu al minuto 95.

Migliori e peggiori Torino

MIGLIORI

Bellanova 6,5: inesauribile; corre per tutto il match rivelandosi uno dei più pericolosi dei suoi.

Schuurs 6,5: solo l’infortunio, quest’oggi, poteva abbatterlo.

Ricci 6: molto pulito e preciso in fase di impostazione.

PEGGIORI

Sazanov 5: spesso fuori tempo, si fa “fregare” con troppa facilità.

Vlasic 5: totalmente assente dal gioco dei granata.

Lazaro 5,5: cerca di essere propositivo ma il più delle volte si incarta da solo.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Thuram 7: tanto lavoro sporco e nel momento più importante sblocca un match “imbrigliato”.

Calhanoglu 7: regia impeccabile e interdizione da vero mastino.

Lautaro 6,5: nonostante una partita non brillantissima il capitano urla presente e firma la rete del raddoppio.

Dumfries 6,5: entra e con il suo passo spezza la partita.

Sommer 6,5: pochi interventi ma tutti preziosi.

PEGGIORI

Barella 5,5: prestazione opaca, poco incisiva.