Voti e Pagelle Sassuolo-Inter 1-2: ossigeno puro per i nerazzurri

L’Inter batte il Sassuolo per due reti a uno, al Mapei Stadium, ritrovando così i tre punti in campionato

Nerazzurri che lanciano un segnale importante ai propri tifosi, dimostrando compattezza e unione d’intenti contro un avversario tutt’altro che semplice. Match in cui gli uomini di Inzaghi si riscoprono finalmente solidi, dopo essere passati in vantaggio al 44’ con Dzeko vengono raggiunti nella ripresa, al minuto 60, da Frattesi. Sembrerebbe il classico copione di questo campionato, in realtà grazie ad un assetto con baricentro più basso, l’Inter, riesce a gestire con pazienza l’avversario durante il suo giro palla e a pungere con delle ripartenze insidiose una volta recuperato il possesso. Il piano partita si rivela vincente al 75’ grazie, nuovamente, a Dzeko; con un colpo di testa mette la firma sulla rete della vittoria.

Successo fondamentale per i nerazzurri che, contro un avversario ostico, riescono a giocare un match non propriamente spettacolare ma decisamente efficace.

Migliori e Peggiori Sassuolo

MIGLIORI

Frattesi 7: regge botta contro i centrocampisti nerazzurri, firma anche la rete del momentaneo pareggio con un inserimento spettacolare.

Consigli 6,5: tiene a galla finché può i suoi, sempre sul pezzo.

Laurienté 6,5: il più attivo dei suoi in fase offensiva, quando può cerca sempre l’uno contro uno con buoni risultati.

PEGGIORI

Ferrari 5: da rivedere la gestione della fase difensiva sul secondo goal di Dzeko.

Pinamonti 5,5: tanta pressione su di lui in quanto ex, non riesce mai ad essere pericoloso.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Dzeko 8: eleganza ed efficacia ai massimi livelli, tre punti tutti suoi.

Mkhitaryan 7,5: entra e dà nuova linfa al centrocampo nerazzurro.

Dumfries 7: non sempre preciso nella gestione del pallone ma senza dubbio costante e insidioso nelle sue discese.

Calhanoglu 6,5: gestisce con disinvoltura tutti i palloni che passano dai suoi piedi.

PEGGIORI

Lautaro 5,5: solita partita di grande carica e determinazione pecca in fase realizzativa, sprecone.