Voti e pagelle Salernitana-Napoli 0-2: Raspadori ed Elmas risolvono il derby, crisi nera per i granata

Salernitana-Napoli voti e pagelle 0-2: Raspadori ed Elmas portano i tre punti al Napoli.

Derby campano per il Napoli quello contro la Salernitana. I granata vengono da una serie di insuccessi e cercano riscatto in una partita davvero molto sentita. Dall’altra parte c’è un Napoli che ha fatto vedere un’ottima ripresa nel secondo tempo con il Milan ma che vuole migliorare il proprio andamento.

Gli azzurri iniziano subito forte e si mostrano davvero propositivi. Ochoa deve più volte difendere la propria porta davanti all’incursione dei propri avversari. Ma nulla ha potuto davanti all’attacco del Napoli che però ha trovato il vantaggio con un super Raspadori ma la Salernitana si fa vedere comunque propisitiva.

Nella ripresa i padroni di casa cercano di farsi vedere, eppure non riescono mai ad innescare una giocata importante. Il Napoli, invece, si difende e Rudi Garcia decide di pescare dalla panchina con Elmas. La sua scelta è vincente perché proprio il macedone gli regala il definitivo 2-0 che mette la parola fine ad una partita difficile.

Ancora sconfitta per la Salernitana di Inzaghi che adesso è la peggior difesa e il peggior attacco del campionato. Ritorna il sorriso in casa Napoli.

Pagelle Salernitana

Migliori

Ochoa 7,5

Deve metterci più di una volta una pezza. Impotente sulla rete di Raspadori ma salva una deviazione maldestra da parte di Coulibaly. Una vera e propria saracinesca in porta.

Tchaouna 7

Giocatore che non è più ormai una sorpresa. Il classe 2003 è davvero una punta di diamante della propria squadra. In campo fa davvero male alla difesa azzurra e si fa vedere sempre più propositivo.

Peggiore

Fazio

Quel retropassaggio che ha innescato il contropiede di Kvara era davvero pericoloso e poteva costare caro ma per sua fortuna il georgiano ha sciupato l’occasione. Molto indeciso in occasione della rete di Raspadori.

Pagelle Napoli

Migliori

Raspadori 7

Sempre più goleador. Non fa rimpiangere per nulla Osimhen e da centravanti si sta dimostrando davvero stratosferico. Tutto troppo facile per lui sulla rete ma non manca l’occasione da vero cecchino qual è.

Elmas 7

Entra e non ci mette moltissimo a fare la differenza. Un gol da vero centravanti e che batte Ochoa che non poteva fare davvero nulla.

Peggiori

Nessuno