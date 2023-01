Voti e pagelle Salernitana-Napoli 0-2: il derby si tinge di azzurro. Granata ancora in crisi

Voti e pagelle Salernitana-Napoli 0-2: gli azzurri vincono con le reti di Di Lorenzo e di Osimhen.

Nell’ultima giornata del girone di andata, il Napoli affronta il derby all’Arechi contro la Salernitana. La partita è molto sentita e si evince dal tifo caldo, sebbene la pioggia incessante. Gli azzurri si fanno subito vedere in attacco ma la Salernitana riesce a difendersi e ad arginare qualunque pericolo. Il Napoli crea ma non riesce mai a concretizzare.

La squadra di Luciano Spalletti deve aspettare l’ultimo minuto di recupero del primo tempo quando una rasoiata di Di Lorenzo batte Ochoa e porta gli azzurri in vantaggio all’intervallo. Nella ripresa, il Napoli non si placa e mette subito la parola fine alla partita con una rete del solito instancabile Osimhen che fa 2-0.

La Salernitana non ci crede più e si limita a gestire palla. Il Napoli crea ma non riesce a trovare il 3-0. Finisce così la partita con i granata che sono ancora in perenne crisi e fischiati dall’intero pubblico. Ritorno amaro per Davide Nicola.

Pagelle Salernitana

Migliore

Piatek 6

L’unico propositivo è proprio il Pistolero. Sempre pericoloso nell’area avversaria tanto che Kim è costretto a commettere fallo su di lui. Recupera il pallone su un’ingenuità difensiva ma prima Meret e poi il palo gli negano il gol.

Peggiori

Bradaric 5

Partita da dimenticare per il difensore che si perde Anguissa in occasione del primo gol. Non riesce ad arginare uno straripante Osimhen ed è costretto a commettere un fallo che poi porterà ad una sua ammonizione.

Pirola 5

Come il suo compagno di reparto, commette a distanza di tre minuti un altro fallo su Osimhen al limite. Un fallo che, per sua fortuna, era al limite dell’area di rigore. Lascia troppo spazio al nigeriano sulla rete del 2-0.

Pagelle Napoli

Migliori

Osimhen 7

Il nigeriano continua a timbrare sempre il cartellino. Ochoa deve fare gli straordinari per arginare la sua potenza. Lovato fa ciò che può con un giocatore di tale stazza fisica. Molto abile nello sfruttare il tap-in sul tiro di Elmas ed insaccare la rete del definitivo 2-0.

Di Lorenzo 7

Anche il capitano azzurro si prende la gioia del suo primo gol stagionale in azzurro. Un destro sopraffino che va ad infilarsi sotto la traversa. Ottimo anche l’assist sul gol di Osimhen che viene annullato per fuorigioco.

Anguissa 7

Il centrocampista azzurro sempre determinante. Risulta molto efficace sull’1-0 quando si beve due giocatori granata ed offre l’assist telecomandato a Di Lorenzo. Continua a macinare chilometri e a recuperare palloni.

Peggiori

Nessuno