Voti e pagelle Roma-Inter 0-2: determinazione e concretezza nerazzurra

Vittoria dal valore doppio per i nerazzurri che con questi tre punti tengono il passo Champions e allontanano i giallorossi dalla corsa

Match di grande furore agonistico; una Roma dimezzata dagli infortuni mette in campo tanta cattiveria agonistica e spirito di sacrifico. Il risultato non sorride alla squadra capitolina ma il pubblico dell’Olimpico riconosce lo sforzo e, al termine dei novanta minuti, applaude gli uomini di Mourinho nonostante la sconfitta. Inter che invece disputa un match solido, figlio della consapevolezza delle ultime giornate; il gioco non riesce ad essere pulito e fluido come le ultime uscite ma, con pazienza e determinazione, gli uomini di Inzaghi trovano una rete per tempo, Dimarco 33′ e Lukaku 74′, che significa quarto successo di fila in campionato.

Inter che sembra sia definitivamente ritornata ad essere la versione migliore di sé; il momento è sicuramente quello giusto e le tante rotazioni a disposizione di Inzaghi stanno sicuramente facilitando il lavoro al tecnico piacentino. Discorso diverso per la Roma di Mourinho, che in un momento altrettanto cruciale si ritrova a dover lottare contro problemi di natura “extra calcistica”; la squadra sembra però reagire bene agli stimoli dei tifosi e del tecnico portoghese e, nonostante le assenze, potrebbe ritrovare nuove energie da tramutare in risorse.

Migliori e Peggiori Roma

MIGLIORI

Matic 7: partita gigantesca del serbo; fulcro del centrocampo di Mourinho. Gestisce con grade sapienza molti dei palloni che passano dal centrocampo giallorosso.

Bove 6,5: partita di un’intensità incredibile; pressing altissimo e sempre pronto a puntare l’uomo palla al piede.

Pellegrini 6: tenta, seppur invano, di essere la miccia che possa dare vita alla rimonta dei suoi.

Mancini 6: tiene botta egregiamente alle spallate dell’attacco nerazzurro, gestisce bene la linea ed è sempre pronto a far ripartire i suoi.

PEGGIORI

Ibanez 4,5: il suo match meriterebbe la sufficienza piena; se non fosse per un errore da matita rossa, per altro nel momento migliore dei suoi, che chiude i giochi in favore degli avversari.

Spinazzola 5: ingenuo sulla rete del vantaggio nerazzurro; si lascia sfuggire Dumfries troppo facilmente.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Brozovic 7,5: dipinge traiettorie e gestisce con eleganza e tranquillità tutti i possessi dei nerazzurri.

Lukaku 7: partita durissima la sua; da centro boa prende botte ma tiene tanti palloni utili a far rifiatare e ripartire i suoi.

Dimarco 7: pulizia e concretezza; il ragazzo della curva mette ancora una volta la sua firma su un match.

Dumfries 6,5: inserimento in grande stile, con tanto di assist, sulla rete del vantaggio; tante sgroppate ma anche molta concentrazione in fase di copertura.

PEGGIORI

Correa 5: altra giornata no per l’argentino; la speranza dei tifosi interisti è che si possa accendere così, all’improvviso, come un fulmine in un cielo sereno di mezza estate.