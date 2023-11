Voti e pagelle Napoli-Union Berlino 1-1: i tedeschi ritornano a fare punti, amarezza per gli azzurri

Voti e pagelle Napoli-Union Berlino 1-1: a Politano risponde Fofana ma gli azzurri sprecano un’occasione

Il Napoli ritrova l’Union Berlino in casa in una partita che è fondamentale per le sorti del passaggio del girone. I tedeschi continuano a non vincere in una crisi che è cominciata da agosto e sembra interminabile mentre i partenopei vogliono la vittoria che semplificherebbe le cose in vista del match al Bernabeu con il Real Madrid.

Il Napoli inizia davvero a bomba e si presenta prepotentemente nell’area avversaria. L’Union non può far altro che contenere quella furia ma non ci riesce per molto perché i padroni di casa trovano la rete con Anguissa. L’arbitro va a vedere al VAR, però, e annulla la rete per un fallo di Di Lorenzo. Tutto da rifare

Non bisognerà aspettare molto perché il Napoli trova subito l’1-0 con un gol di Politano, su rimpallo di Diogo Leite e gli azzurri vanno in vantaggio nuovamente. Nella ripresa, però, le cose cambiano improvvisamente. L’Union si dimostra molto più combattivo ed, infatti, riesce a trovare la rete del pareggio con Fofana.

La vera notizia è che l’Union ritorna a segnare dopo ben cinque partite in cui era andata a secco. Doccia gelida per il Napoli che deve riprendere le redini della partita. Gli azzurri ci provano ma i tedeschi si difendono bene e partono in contropiede. Non bastano i 7 minuti di recupero: l’Union fa lo scherzo al Napoli e ritorna a fare punti dopo dodici sconfitte consecutive.

Pagelle Napoli

Migliori

Politano 7

Il gol sembra quasi capitargli per caso, su deviazione del difensore dell’Union, e si trova al posto giusto nel momento giusto. Magia il tunnel che strega Bonucci. Giocatore straordinario.

Natan 6

Un vero e proprio muro difensivo e prende anche un palo di testa, che sta ancora tremando. Sempre attento a spazzare ogni eventuale pericolo. Una saracinesca in difesa.

Peggiori

Lotobka 5

Pochi spazi in questa partita e lo si è visto sempre in difficoltà, tanto che è sempre stato costretto ad abbassare il baricentro. Come se non bastasse, è costretto ad uscire anche per un brutto colpo preso. Serata da dimenticare.

Pagelle Union Berlino

Migliori

Fofana 6,5

Il gol corona una partita che era stata davvero in crescendo. Nella ripresa migliora tantissimo e crea sempre più pericoli alla retroguardia azzurra. Meret non può far altro che guardare la conclusione dell’attaccante.

Becker 6,5

Sempre pericoloso, come nel match d’andata, ha l’opportunità a tu per tu con Meret ma fallisce miseramente. L’unico giocatore che riesce a far girare la propria squadra.

Peggiori

Diogo Leite 5

Fa praticamente un assist a Politano per il gol del vantaggio del Napoli con una disattenzione difensiva. Pasticcia molto spesso in difesa e arriva sempre in ritardo sui palloni.