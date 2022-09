Voti e pagelle Napoli-Spezia 1-0: Raspadori risolve la partita, beffa per i Bianchi

Voti e pagelle Napoli-Spezia 1-0: Giacomo Raspadori fa guadagnare i tre punti agli azzurri nei minuti finali. Spezia beffato.

Pomeriggio davvero sofferto per il Napoli. Dopo il 4-1 contro il Liverpool, gli azzurri affrontano lo Spezia di Luca Gotti in campionato. Fin dai primi minuti, però, ci si accorge che per i padroni di casa la partita è tutta in salita. I Bianchi si difendono davvero bene e lasciano pochissimi spazi ad un Napoli che era rivoluzionato per via del turn-over.

Spalletti cerca di mettere qualche titolare come Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski ma la musica non sembra davvero cambiare. Il Napoli continua ad attaccare ma lo Spezia si difende molto bene. Quando tutto sembra preannunciare un altro pareggio deludente interno, arriva Giacomo Raspadori che la risolve all’89’, regalando tre punti pesantissimi.

Qualche scintilla nei minuti finali che hanno portato all’espulsione di un membro dello staff della squadra ligure ma soprattutto quella di Luciano Spalletti, che non ci sarà nella delicata sfida contro il Milan a San Siro.

Pagelle Napoli

Migliori

Anguissa 6,5

Ormai una garanzia per il centrocampo azzurro. La prestazione contro il Liverpool è stata straordinaria, oggi si è ripetuto. Riesce a contenere fisicamente tutti gli avversari. Il colpo di tacco per Politano è pura magia.

Kvaratskhelia 6,5

Oggi è mancato il gol ma la fatica di mercoledì si è fatta sentire. Il doppio tunnel a Holm è una vera chicca da vedere e rivedere. Rischia anche di segnare ma Nikolaou gli si oppone. Si propone anche diverse volte però Dragowski riesce ad arginarlo. Al 70′, stremato, esce per Simeone.

Raspadori 6,5

Spalletti lo schiera da punta centrale. L’inizio non è tanto confortante anche se si intende con i suoi compagni di reparto. Sbaglia anche diversi cross nella ripresa e non è molto concreto davanti alla porta fino al minuto 89′ quando regala la rete del vantaggio. Giornata indimenticabile per lui.

Peggiori

Elmas 5,5

Come contro il Lecce, il macedone fa una partita sottotono. Raspadori gli apre anche un pertugio che lui non sfrutta al meglio. Un suo errore, tra l’altro, ha fatto ripartire lo Spezia che poteva rendersi pericoloso. Non riesce ad impattare bene e nella ripresa viene sostituito da Lobotka.

Pagelle Spezia

Migliori

Kiwior 6,5

Un vero e proprio muro per la difesa spezzina. Il difensore riesce ad arginare qualsiasi offensiva del Napoli e da ogni lato. Riesce a trovarsi sempre al momento giusto ed è sicuramente il migliore della squadra di Luca Gotti.

Dragowski 6,5

Prezioso anche il portiere ex Fiorentina che neutralizza diversi attacchi azzurri. Non si fa mai trovare impreparato e si mostra reattivo. Qualche problema fisico nel primo tempo preannuncia una sua sostituzione ma rimane in campo. Nulla può sul gol di Raspadori.

Agudelo 6

Sufficiente anche la prestazione del colombiano. Una vera spina nel fianco per il Napoli. Si libera dai difensori e Juan Jesus qualche volta deve faticare per contrastarlo. Crea molto, soprattutto nella ripresa, ed alza il baricentro.

Peggiore

Nzola 5

Forse è mancato proprio il giusto mordente in attacco e l’angolano si fa vedere pochissimo. Nella ripresa la sua intensità cala drasticamente, è stremato e viene sostituito a dieci minuti dal termine. Produce davvero poche occasioni da rete che impensieriscono Meret.