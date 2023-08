Voti e pagelle Napoli-Sassuolo 2-0: Osimhen-Di Lorenzo calcio champagne, Maxime Lopez che combini!

Voti e pagelle Napoli-Sassuolo 2-0: Osimhen e Di Lorenzo regalano la vittoria agli azzurri

Il Napoli si prepara alla prima di campionato al Maradona, ospitando il Sassuolo. Rudi Garcia esordisce con una squadra orfana di Kvara, forse per precauzione, e spazio a Raspadori. Anche i neroverdi hanno una perdita importante: quella di Berardi, che sembra essere in ottica cessione.

Gli azzurri iniziano subito forte con grande intensità e Raspadori si fa subito vedere prendendo palo pieno. Non bisogna aspettare tantissimo per la prima rete del Napoli: Boloca fa un fallo in area su Politano e calcio di rigore per il Napoli. Dal dischetto il nigeriano non sbaglia e sigla il terzo gol della stagione.

Ormai il Napoli è sulle ali dell’entusiasmo ma il Sassuolo non molla. Nella ripresa, però, il sogno dei neroverdi si spegne. Maxime Lopez, in un momento di pazzia, dice qualcosa all’arbitro che estrae il cartellino rosso. Sassuolo in dieci e il Napoli ha un’altra possibilità con un altro penalti: fallo di Toljan ma dal dischetto Raspadori spara in alto.

La delusione dura poco perché il Napoli trova subito il 2-0 con Di Lorenzo e chiude la partita. Seconda sconfitta per il Sassuolo che comunque ha tenuto testa all’armata azzurra. Esordio niente male per Rudi Garcia davanti al proprio pubblico.

Pagelle Napoli

Migliori

Osimhen 8

Un nome, una garanzia. Si avventa su ogni pallone, freddezza assoluta quando ha tirato il calcio di rigore. Lo si vede in ogni parte del campo ed è utile anche a difesa. Fenomenale.

Anguissa 7,5

Ben ritrovato Frank. Dopo lo spezzone a Frosinone, il centrocampista azzurra ritorna titolare dal primo minuto e non delude di certo le aspettative. Gioco suntuoso con le gambe, ubriaca la difesa del Napoli. Vicino anche alla rete.

Di Lorenzo 8

Instancabile capitano e segna anche la rete del 2-0. Corre e lotta come un vero guerriero. L’assist a Raspadori è davvero al bacio. Gli avversari non lo contengono

Peggiori

Nessuno

Pagelle Sassuolo

Migliori

Consigli 6

L’unico a metterci una pezza è il portiere che ha tenuto, finché ha potuto, le redini della porta inviolata. Bravissimo sul colpo di testa di Osimhen.

Peggiori

Maxime Lopez 3

Fallo inspiegabile. Perde le staffe e dice qualche parole di troppo all’arbitro che estrae il cartellino rosso ed inguaia la propria squadra.

Boloca 5

Davvero ingenuo sul fallo a Politano che ha portato al calcio di rigore. Disattento anche in fase di impostazione e non dà la giusta intensità nella costruzione del gioco.

Toljan 5

Non è giornata per i neroverdi. Il fallo di mano in area cause il secondo rigore. Per sua fortuna Raspadori spara in aria.