Voti e pagelle Napoli-Sassuolo 6-1: goleada azzurra, il Sassuolo esce rotto dal Maradona

Voti e pagelle Napoli-Sassuolo 6-1. Valanga di gol per il Napoli che sogna sempre di più la Champions League. Neroverdi mai in partita.

Il Napoli reagisce nella miglior maniera possibile dopo la sconfitta di Empoli. Un rotondo 6-1 spazza via ogni tipo di fantasma. Gli azzurri chiudono la partita in venti minuti mettendo a segno già quattro reti. A timbrare il cartellino nel primo tempo sono Koulibaly, Osimhen, Lozano e Mertens. Inizio shock per il Sassuolo che non riesce minimamente a reagire.

Gli azzurri sono davvero in partita e si vede. Non mollano di un centimetro e nel secondo tempo fanno cinquina con la doppietta di Mertens. C’è spazio anche per il 6-0 con Rrahmani. Il Sassuolo, nonostante la pesante sconfitta, vuole difendere la propria gloria a trova il gol della bandiera con Maxime Lopez che fredda Ospina, fino a quel momento spettatore non pagante.

Il Napoli ritorna alla vittoria nel proprio stadio deserto e dopo diverse proteste da parte dei tifosi. La Champions League è ad un passo ma rimane il rimpianto per non aver lottato fino in fondo per lo scudetto. Debacle per la squadra di Alessio Dionisi che esce con le ossa rotte dal Maradona.

Pagelle Napoli

Migliori

Mertens 8

Inarrestabile. Con un solo aggettivo si può descrivere la partita del belga. Goal numero 148 nella sua straordinaria permanenza in azzurro. Non solo la doppietta, ma anche l’intensità che l’attaccante ha messo per 90 minuti. Sembrava indemoniato e sulla trequarti faceva ciò che voleva. Proprio da un suo recupero su Maxime Lopez, nasce la rete del 3-0. Sempre più l’anima pulsante del Napoli.

Koulibaly 7

Si è sentita la sua mancanza ad Empoli. Con il suo colpo di testa sblocca le marcature. Difesa come sempre impeccabile, non commette neanche una sbavatura. Non lascia neanche per un secondo Scamacca e riesce a bloccare ogni suo intento. Partita magistrale.

Osimhen 7

Il suo inizio è scoppiettante. Sull’errore di Chiriches parte come un falco e per poco non batte Consigli ma il gol si infrange sul palo. Non deve aspettare molto per ritrovare la rete, quella del 2-0 con un grande colpo di testa. Si fa trovare sempre pronto con le sue incornate ed è prezioso il suo assist sulla rete di Lozano.

Peggiore

Nessuno

Pagelle Sassuolo

Migliori

Nessuno

Peggiori

Chiriches 4

Partita dell’ex davvero da dimenticare. Una sua disattenzione stava per regalare la rete ad Osimhen che per sua fortuna trova il palo. Anche per la restante partita non si fa vedere come i suoi compagni di reparto.

Muldur 4

Partita insufficiente anche per il turco. Sulla fascia perde ogni possibile duello con Insigne e sulla destra non riesce a trovare mai spazio. Passivo in molte occasioni e non dà la giusta qualità a difesa.

Berardi 4

Forse Dionisi si aspettava davvero qualcosa in più da lui, come da tutto il reparto offensivo. Sia lui che Scamacca non si sono mai fatti vedere. C’era troppo nervosismo in campo, per via anche dei quattro gol presi in pochi minuti, e questo si è trasmesso a lui ed al resto della squadra.