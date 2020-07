Voti e pagelle Napoli-Sassuolo 2-0: 4 gol annullati in una sola partita non si erano mai visti

Voti e pagelle Napoli-Sassuolo 2-0: i partenopei battono i neroverdi grazie ai gol di Hysaj e Allan e salgono a quota 59 punti in classifica. 4 reti annullate agli emiliani.

Il Napoli di Gennaro Gattuso batte 2-0 il Sassuolo grazie ai gol di Hysaj e Allan e sale a quota 59 punti in classifica, a meno uno dal Milan. I neroverdi di Roberto De Zerbi perdono dopo essersi visti annullare la bellezza di 4 gol. Nessuna polemica comunque a fine partita: il VAR ha fatto semplicemente quello che andava fatto ha spiegato il tecnico degli emiliani.

Voti e pagelle Napoli-Sassuolo 2-0: migliori e peggiori

MIGLIORI

Hysaj 7: prova insolita, in senso positivo, del terzino albanese che corre come un treno sulla fascia sinistra. All’8° minuto del primo tempo fa tutto da solo e trova un bel gol di destro che batte un non irresistibile Consigli. Ottima prova.

Zielinski 6,5: si rivede finalmente il calciatore a cui eravamo abituati: inserimenti puntuali e tanta invettiva. Finalmente.

Allan 6: entra nel secondo tempo e segna il gol del definitivo 2-0. Niente male.

PEGGIORI

Ospina 5: i 4 gol del Sassuolo vengono annullati, ma lui appare comunque un po’ disattento. Leggero passo indietro dell’estremo difensore colombiano.

Milik 5: altra prova incolore del centravanti polacco che neanche contro i neroverdi riesce a trovare la via del gol. Inconcludente.

Manolas 5: il centrale greco non gioca male, ma rispetto al compagno di reparto, Koulibaly, appare un po’ in difficoltà. Rimandato.

Voti e pagelle Napoli-Sassuolo 2-0, 36° giornata di Serie A.

Migliori e peggiori Sassuolo

MIGLIORI

Caputo 7: se il Sassuolo quest’anno ha ottenuto una tranquilla salvezza il merito è soprattutto suo e dei suoi gol. L’ex Empoli è senza alcun dubbio l’uomo in più degli emiliani. Partita perfetta che solo le decisioni del VAR hanno reso meno dolce. Eccellente.

Traoré 6,5: gioca in ruolo non suo per sostituire il connazionale Boga. Il giovane talento ivoriano è sempre protagonista nelle azioni d’attacco neroverdi. Decisamente uno dei migliori in campo.

Djuricic 6,5: corre, inventa, si propone e segna pure due gol che il VAR, purtroppo per il Sassuolo, annulla giustamente per fuorigioco. Il serbo gioca alla grande, ma la fortuna stavolta non è dalla sua parte. Sfortunato.

PEGGIORI

Consigli 5: nulla togliere ad Hysaj, ma forse sul tiro dell’albanese si poteva fare meglio. Insigne e Callejon, nel primo tempo, sbagliano clamorosamente davanti a lui. Forse anche su Allan poteva fare di più. Non certo una bella partita quella dell’estremo difensore neroverde.

Muldur 5: fatica clamorosamente in difesa. Le folate offensive di un Hysaj galvanizzato dal gol lo mettono in enorme difficoltà, così come l’imprevedibilità di Insigne. Il turco appare spaesato e infatti Napoli-Sassuolo sarà sicuramente una sfida che non ricorderà con piacere. Bocciato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

