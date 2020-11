Voti e pagelle Napoli-Sassuolo 0-2: male Osimhen, perfetto Locatelli.

Al San Paolo partita tostissima per il Napoli che deve affrontare un rifimensionato, a causa degli indisponibili, Sassuolo.

Primo tempo molto studiato per entrambe le squadre con 2 occasioni d’oro per Osimhen che non le sfrutta.

Il secondo parte con un buon Napoli, poi rigore per il Sassuolo e la partita per gli uomini di De Zerbi termina lì.

Primo passo falso in campionato per gli uomini di Gattuso, volano gli emiliani invece.

VOTI E PAGELLE-MIGLIORI E PEGGIORI

Migliori Napoli:

Politano,6.5: è ormai da 3 partite che è uno dei migliori in campo del Napoli. Oggi ci riprova dalla stessa mattonella di giovedì ma non gli riesce. Mette, nel secondo tempo, una palla perfetta a Mertens che non riesce a concludere.

Peggiori Napoli:

Osimhen, 4.5: partita bruttissima per Victor chr sbaglia più volta. Clamoroso l’errore sullo sbaglio di Consigli. Tocco nel finale che sembrava troppo leggero per concedere il rigore.

Mertens,5: dovrebbe essere il regista offensivo del Napoli ma non brilla. Erroraccio nel secondo tempo che avrebbe potuto cambiare la partita.

Migliori Sassuolo:

Locatelli, 8: straordinario!. È dappertutto, aiuta la squadra in entrambe le fasi e pulisce diversi palloni.

Consigli, 7: nonostante l’errore nel primo tempo che poteva costare caro al Sassuolo non sbaglia nulla. Rilancia il primo pallone al 82° minuto. Salva tutto.

Peggiori Sassuolo:

Nessuno.

