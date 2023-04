Voti e pagelle Napoli-Salernitana 1-1: Dia gela il Maradona, festa Scudetto rimandata per gli azzurri

Voti e pagelle Napoli-Salernitana 1-1: Dia risponde al vantaggio di Olivera. Niente scudetto per la formazione azzurra.

Quella che doveva essere la domenica della consacrazione, alla fine è stato un mezzo passo falso. In un Maradona gremito di tifosi con bandiere e sciarpe, il Napoli si giocava la partita che avrebbe matematicamente portato il tricolore nel capoluogo campano. Alle 12:30 la Lazio aveva perso con l’Inter e ai napoletani servivano solamente i tre punti.

Il Napoli inizia davvero bene, supportato dal pubblico, ma la Salernitana non era in vena di essere la vittima sacrificale della giornata. I granata sono ben ordinati in difesa e lasciano infilare pochi palloni. A questo si aggiunge un grande Ochoa che ha neutralizzato le conclusioni più pericolose. Il Napoli arriva in area ma manca la finalizzazione. Finisce 0-0 in un primo tempo davvero abbastanza equilibrato.

Nella ripresa, gli azzurri hanno ancora quarantacinque minuti per scrivere la storia. Kvara cerca di ubriacare gli avversari con le sue finte ma la difesa salernitana è davvero molto pronta. Il possesso palla è a favore degli azzurri e c’è un dominio in campo che porterà ben presto i suoi frutti. Infatti è arrivato sugli sviluppi di calcio d’angolo il tiro di Mathias Olivera che porta il Napoli in vantaggio. Esplode la festa al Maradona.

Gli azzurri vedono lo scudetto sempre più vicino ma la Salernitana non si arrende. In un momento di pura gioia per il popolo azzurro, Dia si inventa una conclusione che batte Meret e gela il Maradona. I granata trovano il pareggio ed inizia ad esserci nervosismo da parte degli azzurri. Triplice fischio: la Salernitana fa lo scherzetto al Napoli e posticipa la festa scudetto. Si deciderà tutto ad Udine ma si aspetta anche il risultato della Lazio. Se i biancocelesti dovessero perdere, il Napoli è automaticamente campione d’Italia ancor prima di giocare.

Pagelle Napoli

Migliori

Mathias Olivera 6,5

Riesce a tener testa all’attacco della Salernitana. Sul calcio d’angolo, insacca di testa proprio come fece Baroni 33 anni fa contro la Lazio. Aveva il compito di marcare proprio Dia ma, quando viene sostituito nella ripresa, il Napoli subisce la rete proprio da quest’ultimo.

Osimhen 6,5

Solo un super Ochoa poteva impedirgli la gioia del gol che avrebbe fatto crollare il Maradona. Sempre insidioso e pericoloso, il lancio lungo per Kvara è una pura delizia. Sempre molto efficace quando va a pressare gli avversari.

Peggiori

Nessuno

Pagelle Salernitana

Migliori

Ochoa 6,5

Non è di certo una novità il portiere messicano. Anche oggi salva i suoi dalle incornate di Osimhen e compagni. Sempre pronto e reattivo, nessuna sbavatura. La porta della Salernitana è una saracinesca quando c’è lui tra i pali.

Dia 6,5

Il guastafeste in una giornata magica per il Napoli. La conclusione è davvero di grande fattura con una traiettoria dove Meret non ci sarebbe mai potuto arrivare. Riesce a svincolarsi da Juan Jesus che se lo perde completamente.

Gyomber 6,5

Il duello con Osimhen è davvero senza sosta. Riesce a contenere molte volte il nigeriano e con tanta voglia e grinta. Sembra instancabile e gioca novanta minuti di pura intensità. Fondamentale anche in fase di non possesso.

Peggiore

Candreva 5

L’unica nota stonata della domenica da sogno per la Salernitana è proprio il centrocampista ex Inter. Oggi completamente assente in campo, da un giocatore del genere ci si aspettava di più. Non convince Sousa che lo sostituisce ad inizio secondo tempo.