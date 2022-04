Voti e pagelle Napoli-Roma 1-1: Insigne la sblocca ma El Shaarawy strappa il pareggio al 90′

Voti e pagelle Napoli-Roma 1-1. Gli azzurri vanno in vantaggio con il rigore realizzato da Insigne. A pochi minuti dal fischio finale, El Shaarawy strappa il gol del pari. Gli azzurri dicono addio al sogno scudetto.

Al Napoli serviva un solo risultato per poter sognare nella lotta scudetto, la vittoria. Gli azzurri ospitavano la Roma in quello che viene chiamato derby del Sole. Il Napoli attacca subito e si fa trovare molto propositivo fin quando Ibañez non atterra Lozano in area di rigore. L’arbitro Di Bello concede il calcio di rigore che Insigne non sbaglia.

La squadra di Luciano Spalletti continua ad attaccare ma gli affondi non hanno il successo sperato. Nella ripresa il Napoli cambia totalmente volto. La Roma attacca e gli azzurri si difendono con le unghie e con i denti. Questo però non basta ad evitare il gol dell’1-1 al primo degli otto minuti di recupero. El Shaarawy, lasciato da solo, batte Meret e porta a casa il pareggio.

Il Napoli dice addio al sogno scudetto con Milan e Inter che sembrano volare. I cambi di Spalletti, per lo più difensivi, hanno sbilanciato la squadra in occasione del gol dei giallorossi. Festeggia l’impresa la squadra di José Mourinho.

Pagelle Napoli

Migliori

Anguissa 6,5

Per il camerunense un felice ritorno. La sua assenza si era fatta sentire contro la Fiorentina. Con lui il centrocampo ha una giusta fluidità. Un vero e proprio lottare su ogni pallone. Fondamentale anche nei duelli aerei.

Koulibaly 6,5

Sempre perfetto il difensore nella incursioni dei giallorossi soprattutto quando ferma Zaniolo con una scivolata da manuale. Nel finale si supera quando esce su Afena-Gyan. Prende un giallo per fallo e sarà diffidato per la prossima partita.

Lozano 6,5

Anche per il messicano una grande partita. Lui si procura il rigore che poi sbloccherà il match. Bello anche il tiro che costringe Rui Patricio a metterci i guantoni. Unica nota negativa è il battibecco che ha avuto con Zalewski che gli poteva costare caro

Peggiore

Meret 5,5

Il vice-portiere è stato convocato in extremis dopo che Ospina aveva sintomi influenzali. Meret rischia molto sull’auto traversa di Osimhen. Ancora troppo lento nelle uscite, non dà la giusta sicurezza. Sul tiro di El Shaarawy non ci arriva.

Pagelle Roma

Migliori

Zaniolo 6,5

Il centrocampista giallorosso resta sempre coinvolto all’interno del gioco della propria squadra. Riesce a mettere in difficoltà la difesa azzurra. Non si perde un pallone.

Smalling 6,5

Anche l’inglese tatticamente perfetto. Non sbaglia un pallone e si fa sempre trovare pronto. Con lui Osimhen se l’è vista davvero brutta.

Mancini 6,5

Partita davvero di grande intensità per il difensore italiano. Si fa sempre trovare pronto e riesce ad intervenire nei tempi giusti. Un vero e proprio pilastro per la difesa capitolina.

Peggiori

Ibañez 5

Fallo davvero ingenuo quello in area su Lozano. L’arbitro non può non dare calcio di rigore. Quello non è l’unico errore, infatti sbaglia anche diverse uscite e si mostra davvero insicuro su determinati palloni. Gli attaccanti azzurri riescono facilmente a tenergli corda.

Cristante 5

Partita opaca anche per lui. Come se non riuscisse a trovare i giusti ritmi per entrare in partita. Nel secondo tempo viene sostituito da Mourinho che preferisce Mkhitaryan.

Oliveira 5

Insufficiente anche il match del portoghese. Troppi palloni sbagliati e non trova quasi nessun compagno che lo assista nel gioco. Un secondo tempo davvero spento e poi è costretto ad uscire per una botta rimediata.