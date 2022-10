Voti e pagelle Napoli-Bologna 3-2: gli azzurri soffrono ma guadagnano i tre punti

Voti e pagelle Napoli-Bologna 3-2: gli azzurri vincono la decima partita consecutiva in campionato contro un buon Bologna.

Sofferta la vittoria del Napoli contro il Bologna. Inizia tutto in salita per i padroni di casa con la rete dei rossoblù di Joshua Zirkzee che porta in vantaggio la propria squadra. Ma il Napoli ci crede e riesce ad ottenere il pareggio a pochi minuti dall’intervallo grazie a Juan Jesus. Nella ripresa gli azzurri si portano di nuovo in vantaggio grazie ad Hirving Lozano.

Il Bologna non si arrende e riesce a trovare il pari con Musa Barrow, complice anche l’errore di Alex Meret. Il Napoli continua a macinare chilometri ed ottiene il 3-2 definitivo di Victor Osimhen che chiude la pratica.

Pagelle Napoli

Peggiore

Meret 5

Se sul gol di Zirkzee non ha potuto fare nulla, ha tantissime responsabilità su quello di Barrow. Troppo blando sul pallone e se lo lascia sfuggire. Errore davvero grossolano.

Migliori

Kvaratskhelia 7,5

Ha incantato tutti con le sue prodezze. Ha ubriacato la difesa del Bologna con le sue giocate e ha regalato palloni invitantissimi ai suoi compagni, soprattutto quella ad Osimhen per la rete del 3-2. I suoi tocchi fanno impazzire il Maradona.

Kim Min-jae 6,5

Partita perfetta per il difensore sudcoreano. Pulito in ogni uscita ma soprattutto nel contrastare Zirkzee mettendoci tutto il suo fisico. Non ha colpe sul gol dell’1-0. Lavoro preziosissimo.

Juan Jesus 6,5

L’esperienza c’è e si vede. Mette a sedere più volte Barrow e si regala anche la soddisfazione del gol, dopo l’autorete sfortunato dello scorso anno contro lo Spezia sempre di Thiago Motta. Non sbaglia nella ripresa.

Pagelle Bologna

Peggiori

Posch 4,5

Qualche errore da parte del difensore austriaco. Si fa sorprendere dall’attacco azzurro, soprattutto di Kvaratskhelia. Perde praticamente ogni pallone.

Bonifazi 4,5

Male anche l’ex Spal. Non sempre attento e preciso nelle uscite. Commette anche un fallo ingenuo su Osimhen che fa guadagnare minuti preziosi al Napoli. Qualche colpa sul gol del 3-2.

Migliori

Zirkzee 6

Partita d’esordio e primo gol, non poteva chiedere di meglio l’ex Bayern. Un po’ fortunato anche sulla rete del vantaggio ma ci mette tanta grinta, anche se contenuto da un ottimo Kim.

Barrow 6

Si vede davvero poco nel primo tempo ma migliora del secondo. La papera di Meret gli regala il gol del pareggio e riesce a migliorare il suo andamento.