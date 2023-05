Voti e pagelle Monza-Napoli 2-0: Dany Mota e Petagna sconfiggono i campioni d’Italia

Voti e pagelle Monza-Napoli 2-0: i brianzoli vincono la sfida contro il Napoli campioni d’Italia con le reti di Dany Mota e Petagna.

Il Napoli gioca da campione d’Italia a Monza con la mente ormai libera. Lo scudetto è stato acquistato è c’è solo da totalizzare quanti più punti possibili nelle ultime partite. L’obbiettivo è quello di superare i punti realizzati da Maurizio Sarri nel 2018. Dall’altro lato il super Monza di Raffaele Palladino cercherà di concludere al meglio un’annata stratosferica per la sua squadra che ha raggiunto la salvezza con ampio anticipo.

Ed infatti il Monza si fa vedere fin da subito e riesce a contrastare la pressione azzurra. Dopo pochi minuti di assedio del Napoli, i brianzoli riescono a mettere il muso in avanti e riescono a trovare il vantaggio con Dany Mota . Una doccia fredda per gli ospiti che non si aspettavano una partenza sprint da parte degli avversari.

Nella ripresa il Monza riparte con la stessa intensità e per questo motivo che trova con facilità anche il doppio vantaggio con Petagna, proprio l’ex della partita. La squadra di Luciano Spalletti è totalmente in bambola e forse ha mollato la presa dopo aver vinto il campionato e non avendo più obbiettivi concreti. Entrano tutti i titolari come Kvaratskhelia ma la musica non cambia.

Il Napoli esce sconfitto dall’U-Power ma KO del tutto indolore. Qualche dubbio si alcune decisioni arbitrali come un fallo di Osimhen che poteva costare il calcio di rigore. Il Monza, ancora una volta, si dimostra l’ammazza grandi e incornicia un’annata fantastica da neopromossa. Ai partenopei spetta la delicata sfida contro l’Inter dove Spalletti ha già ammesso che schiererà tutti i titolari.

Pagelle Monza

Migliori

Dany Mota 7,5

Trova il gol con tutta l’esperienza che lo contraddistingue. Quando c’è lui in campo, la difesa azzurra inedita trema. Juan Jesus ha qualche difficoltà nel contrastarlo e nel stargli dietro. Sempre incontenibile e propositivo davanti alla porta.

Carlos Augusto 7,5

Se c’è un giocatore che è davvero fondamentale per la propria squadra è Carlos Augusto. Un punto di riferimento per l’allenatore Palladino che ha fatto una crescita davvero esponenziale. Elmas deve commetter fallo per fermarlo.

Di Gregorio 7,5

I guantoni del portiere hanno protetto la porta del Monza. Sempre precisissimo e reattivo su ogni pallone dell’attacco azzurro. Un muro invalicabile che ha permesso alla sua squadra di uscire a reti inviolate da questa partita. Bravissimo su Zielinski.

Peggiori

Nessuno

Pagelle Napoli

Migliore

Zielinski 6,5

Non si salva nessuno se non il capitano. La fascia gli ha dato tanto coraggio e questo gli ha permesso di realizzare la migliore partita della stagione. Ci prova con le sue conclusioni, soprattutto quella a pochi minuti dalla fine dove Di Gregorio ci mette una pezza.

Peggiori

Bereszyński 5

Ci sarà un motivo se Di Lorenzo è inamovibile. La sua prima partita da titolare in campionato non è stata delle migliori. Perennemente in difficoltà con un giocatore della stazza di Carlos Augusto e perde numerosi palloni. Dubbio il contatto in area proprio con il brasiliano.

Juan Jesus 5

Oggi era lui la chiave della difesa visto l’assenza di Kim. Molto abile nella copertura su Caprari ma ha qualche colpe su entrambi i gol, si perde completamente Petagna che riesce a contrastarlo in ogni parte del campo.

Anguissa 5

La stanchezza c’è e si sente. Uno dei pochi a non aver mai saltato una partita, assieme a Di Lorenzo. Ha perso completamente lucidità e non dà grossi contributi. Questo si evince anche dai tiri sbilenchi che fa per cercare di sorprendere il portiere.