Voti e Pagelle Milan-Inter 3-2: Inzaghi a scuola da Pioli

Milan batte Inter 3 a 2 dimostrando per larghi tratti una netta superiorità

Match caratterizzato da una grande intensità sin dalle prime battute. Entrambe le squadre hanno giocato una partita propositiva con il Milan in grado di schiacciare, in alcune fasi, la squadra di Inzaghi. Il gioco dei rossoneri è stato decisamente più fluido e concreto; i nerazzuri sono apparsi decisamente più compassati e confusionari. Nonostante il successo del Milan a sbloccare le danze ci pensa Brozovic, al 21’, con un inserimento da dietro che coglie di sorpresa i centrali rossoneri. Il vantaggio nerazzurro dura però appena 7 minuti, perché al 28’ è Leao a firmare la rete del pareggio. Pareggio che dà il via a una buona mezz’ora di dominio rossonero coronata dalla rete del vantaggio, firmata dell’uomo derby Giroud al 54’, e dal goal dell’allungo, al 61’, nuovamente di Leao. Inter che poco dopo, al minuto 67, riapre il match con Dzeko e che sul finale tenta in tutti i modi di acciuffare il pari, tuttavia tutti i tentativi vengono vanificati da un super Maignan.

Milan che vince e convince mostrando ancora una volta una compattezza di squadra unica nel suo genere; Inzaghi che invece dovrà fare mea culpa per alcune scelte errate e per una squadra che sembra aver smarrito lo smalto della passata stagione.

Migliori e Peggiori Milan

MIGLIORI

Leao 8,5: giocatore incontenibile, quando prende palla è sempre pericolosissimo; un assist, due goal che aggiungere ?!

Maignan 8: decisivo con parate strepitose sul finale di gara; uno spettacolo vederlo tra i pali.

Giroud 7,5: uomo derby senza se e senza ma; nel momento decisivo mette la firma sulla rete del sorpasso.

Tonali 7: prestazione impeccabile; uomo in più a centrocampo.

PEGGIORI

Tomori 5,5: disattento sui goal dell’Inter.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Dzeko 7: entra, segna e dà una scossa ai suoi.

Brozovic 6,5: unico dei centrocampisti nerazzurri a giocare con una buona intensità; inoltre, segna il goal del momentaneo vantaggio.

PEGGIORI

Bastoni 4,5: totalmente fuori dal match.

Handanovic 4,5: sicuramente la responsabilità sui goal subiti non è totalmente sua, ma poteva e doveva fare decisamente di più.

Dumfries 5: si annulla a vicenda con Theo.