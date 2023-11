Voti e pagelle Juventus-Inter 1-1: un pareggio scritto nelle stelle

Un pari che non fa male a nessuno. Le due formazioni, visto anche il distacco dalla terza in classifica, decidono di non farsi male e si portano a casa un punto che come si suol dire “muove la classifica”

Un match non troppo spettacolare quello andato in scena allo Stadium. Due squadre che, senza scoprire totalmente il fianco, si studiano, tentano qualche “gancio” ma non si fanno male. Il tenore della partita è abbastanza chiaro: possesso palla sterile dei nerazzurri, qualche azione manovrata in risposta dei bianconeri con annesso pressing a metà campo a imbrigliare gli uomini di Inzaghi. Nonostante questo nulla più totale, a livello di spettacolo, le due squadre sfruttano gli unici due corridoi che si trovano davanti: al 27′ è Vlahovic a colpire per gli uomini di Allegri, pochi minuti dopo, al 33′, arriva la riposta di Lautaro per i nerazzurri. Un pareggio molto più che prevedibile alla vigilia e una partita che non ha regalato alcuna emozione.

Migliori e peggiori Juventus

MIGLIORI

Vlahovic 7: goal e tanto lavoro sporco, specie sul primo possesso avversario.

Chiesa 6,5: quando parte con le sue sgasate sembra inarrestabile.

Kostic 6,5: molto preciso in fase di copertura, annulla Dumfries.

Rabiot 6,5: detta i tempi del pressing ai suoi e smista con molta precisone un discreto numero di palloni.

PEGGIORI

Bremer 5: si fa bruciare con troppa ingenuità da Thuram nella situazione del goal.

Nicolussi Caviglia 5,5: poca cattiveria agonistica.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 7: ci pensa sempre lui a sistemare le cose, goal da vero bomber di razza.

Thuram 6,5: partita complicata la sua, ma nel momento decisivo trova il guizzo per servire l’assist al compagno di reparto.

Cuadrado 6: sarà la fame dell’ex ma entra molto bene. Intraprendenza e personalità.

PEGGIORI

Dumfries 5: partita totalmente anonima la sua.

Calhanoglu 5,5: totalmente braccato dal pressing avversario, non trova mai lo spazio per una verticalizzazione pulita.

Mkhitaryan 5,5: poco preciso e poca spinta quando parte palla al piede.