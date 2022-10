Voti e Pagelle Inter-Viktoria Plzen 4-0: nerazzurri agli ottavi

La vittoria dei nerazzurri, per 4 a 0, proietta la squadra di Inzaghi agli ottavi di finale con un turno d’anticipo

Match che vede i nerazzurri partire un po’ contratti, la partita è fondamentale e gli uomini di Inzaghipercepiscono la tensione; tuttavia, con il passare dei minuti l’Inter ritrova sicurezza e inizia a martellare il Viktoria. Azione dopo azione i nerazzurri diventano sempre più pericolosi, con i cechi in grado di giocare solo in ripartenza. La partita si sblocca al minuto 35 grazie al colpo di testa di Mkhitaryan. Il raddoppio non tarda ad arrivare e dopo appena 7 minuti è Dzeko a firmare la rete del raddoppio. La ripresa non cambia nella sostanza, così i nerazzurri trovano altre due reti: al 66’ è nuovamente Dzeko a buttarla dentro; al minuto 87 ci pensa Lukaku a chiudere le danze.

In una serata da non sbagliare i nerazzurri si riscoprono estremamente compatti e cinici. Passaggio del turno acquisito e testa al campionato.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Dzeko 8: prestazione totale del bosniaco; gioca praticamente a tutto campo, gestisce il pallone in modo sublime e firma una splendida doppietta.

Dimarco 7,5: instancabile, corre costantemente lungo la fascia e come se non bastasse tratta la palla in modo eccellente.

Mkhitaryan 7,5: ancora una volta a segno, ancora una volta decisivo.

Barella 7: stato di forma super; svaria su tutto il fronte dando una mano a tutti.

Bastoni 7: si proietta costantemente in fase offensiva con ottimi risultati, valore aggiunto.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Viktoria Plzen

MIGLIORI

Stanek 6,5: incolpevole sui goal subiti. Riesce in prima battuta a tenere a galla i suoi con alcuni interventi di ottima fattura.

PEGGIORI

Mosquera 4,5: pensa solo a protestare.

Pernica 4,5: impossibile contenere per lui Dzeko e Lautaro.

Hejda 4,5: sempre in ritardo.

Bucha 4,5: anonimo.