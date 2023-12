Voti e pagelle Inter-Udinese 4-0: nerazzurri belli e concreti

Prestazione impeccabile dell’Inter che si impone per quattro reti a zero contro un impotente Udinese

Match che vede i nerazzurri partire fortissimo: possesso palla continuo, ottimi movimenti e incursioni costanti verso la porta avversaria. Nonostante ciò, gli uomini di Inzaghi non riescono a sbloccarla fino al 37’ quando capitan Lautaro viene atterrato in area di rigore; dal dischetto ci pensa il solito Calhanoglu ad aprire le danze. I nerazzurri a questo punto sono un fiume in piena e in sequenza, 42’ e 44’, trovano prima la rete del raddoppio grazie al sinistro di Dimarco e successivamente il terzo sigillo con Thuram. Nella ripresa l’Inter amministra per lo più il possesso, i friulani sono inermi e le uniche sgasate arrivano da Ebosele. Il poker finale viene calato dal toro Lautaro Martinez, al minuto 84, che di prepotenza trova la sua quattordicesima rete in campionato.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 7,5: goal e tanto altro; pulisce una miriade di palloni, mette in campo una carica unica e non molla mai la presa. Trascinatore vero.

Calhanoglu 7,5: sentenza dal dischetto e regista impeccabile.

Thuram 7: inizio poco convincente, ma con il passare dei minuti alza i giri del motore e diventa imprendibile.

Dimarco 7: garantisce una spinta costante; inoltre, con il suo sinistro è spesso letale.

Mkhitaryan 7: riesce a cucire il gioco con gli attaccanti in modo unico, prezioso anche in interdizione.

Bisseck 6,5: non sbaglia praticamente nulla; inoltre, si presenta ripetutamente nella metà campo avversaria con grande consapevolezza e precisione.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e peggiori Udinese

MIGLIORI

Ebosele 6: anche se spesso inconcludente e poco incisivo è l’unico che tenta di fare qualcosa.

PEGGIORI

Walace 5: incapace di imbastire un’azione pericolosa.

Zemura 5: praticamente anonimo.

Pereyra 5: vaga per il campo senza meta.

Ferreira 5: non riesce ad avere riferimenti ed è spesso in confusione.

Samardzic 5: pochi palloni toccati senza mai creare realmente nulla di concreto.